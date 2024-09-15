Bir tabak dolusu makarna, özellikle yoğun bir günün ardından, ruh hâlimizi anında yükseltebiliyor. Peki, bu sadece bizim hayal gücümüz mü yoksa makarna gerçekten mutluluğun sırrı mı?

Bilimsel veriler ışığında, makarnanın mutlulukla ilişkisi merak uyandırıcı bir şekilde açıklanabiliyor.

İster peynirli ister bolonez soslu olsun, makarnanın insan psikolojisi üzerindeki etkileri düşündüğümüzden çok daha güçlü!

IULM Üniversitesi makarna ve mutluluk arasındaki bağlantıyı araştırdı.

25 ila 55 yaşları arasında, gıda alerjisi veya intoleransı olmayan 20’si kadın 20’si erkek üzerinde bir araştırma yapıldı. Yalan makinesine benzer bir teknoloji kullanıldı ve katılımcıların makarna yerken ki yüz ifadeleri, duygusal beyin aktivasyonları, mikro terlemeleri ve kalp atış hızı değişimleri gözlendi.

Bir tabak makarna yemenin, futbol veya tenis gibi en sevdiğimiz spor takımını izlerken ya da sevdiğimiz şarkıyı dinlerken hissettiğimiz duyguya eşit veya daha yüksek olumlu tepkilere neden olduğu bulundu.

Makarnanın bizi mutlu ettiğine dair en temel bilimsel gerçek, karbonhidratlarla olan ilişkimizden kaynaklanıyor.

Zengin bir karbonhidrat kaynağı olan makarna, vücudumuzda serotonin üretimini arttırıyor. Beyin tarafından üretilen ve ruh hâlimizi düzenleyen serotonin, rahatlama ve huzur hissi de veriyor.

Özellikle tam buğday makarnası gibi kompleks karbonhidratlar, serotonin seviyelerini daha uzun süre yüksek tutarak daha kalıcı bir mutluluk sağlayabiliyor.

Ayrıca makarnada fazlaca bulunan B grubu vitaminleri de kas gevşemesini sağlıyor. B vitamini de serotonin üretimini arttıran bir diğer etmen.

Makarnanın mutluluk üzerindeki bir diğer etkisi de içerdiği triptofan adlı amino asitten geliyor.

Triptofan ise vücutta serotonin üretiminde kullanılıyor. Makarna, bu amino asit açısından zengin olmasa da karbonhidrat içeriği sayesinde triptofanın beyne daha kolay ulaşmasına yardımcı oluyor.

Bu da serotonin üretimini destekliyor ve bu sayede tükettiğimiz makarna, dolaylı olarak ruh hâlimizi iyileştiriyor.

Mutluluğun yalnızca serotoninle sınırlı olmadığını da unutmamak gerek.

Dopamin, beynimizin ödül sistemini kontrol eden bir başka önemli kimyasal ve yediğimiz yiyeceklerle de doğrudan ilişkili.

Makarna yediğimizde dopamin salınımı artıyor ve bu da kendimizi ödüllendirilmiş ve tatmin olmuş hissetmemize yol açıyor. Özellikle favori makarna yemeğimizin kokusu bile dopamin üretimini tetikleyebilir! Bir an burnunuza geldi değil mi?

Sadece lezzet mi?

Tabii ki makarnanın mutlulukla ilişkilendirilmesinde sadece biyolojik faktörler değil, psikolojik ve duygusal faktörler de göz önüne alınıyor.

Makarna, çoğu zaman aileyle paylaşılan yemeklerin veya arkadaşlarla geçirilen keyifli anların bir parçası olabiliyor. Bu duygusal bağlar, makarnayı tüketirken hissettiğimiz mutluluğu etkiliyor.

E şimdi işi başından aşkın olanları, öğrencileri de düşünmek gerek. Kısa sürede lezzetli bir yemek hazırlamak kadar güzel bir şey var mı? Hem karnımız doyuyor hem de zamandan tasarruf. Alın size bir mutluluk kaynağı daha.

O zaman, bir sonraki makarna tabağınızı afiyetle yerken hem bedeninizi hem de ruhunuzu beslediğinizi unutmayın!

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