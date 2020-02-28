Makine Öğrenme İle Yeni Bir Tür Şizofreni Tespit Edildi

ABD’li bilim insanları makine öğrenme yöntemlerini kullanarak yaptıkları beyin taramaları sonucunda yeni bir tür şizofreni keşfettiler. Beyin taraması sonucunda, bazı şizofreni hastalarının beyinlerindeki gri madde hacimlerinin farklı olduğu belirlendi.

Pennsylvania Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü yeni çalışmada, şizofreni hastalarının beyin tarama verilerini analiz etmek için makine öğrenme kullanıldı. Makine öğrenme ile yapılan analizler sonucunda tüm şizofreni hastalarının beyinlerinin aynı olduğu fikrini değiştirecek sonuçlar elde edildi.

Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) 2013 yılında farklı şizofreni tanılarının sınıflandırmasını ortadan kaldırarak, tek bir kategoriye dönüştürmüştü. APA, şizofreni tanısını tek bir kategoriye düşürürken eski alt tiplerin de hastanın fizyolojik bulgularına dayanmak yerine davranış ve semptomlara dayanılıyordu.

APA, şizofreni tanısını tek bir kategori altında toplamış olmasına rağmen teşhis konulan insanlar farklı semptomlar gösteriyorlardı. Hatta birçok şizofreni hastası farklı tedavi yöntemlerine cevap veriyorlar.

Pennsylvania Üniversitesi’nde yapılan yeni çalışmada üç kıtadan şizofreni hastalarının 300’den fazla MRI beyin taraması HYDRA adı verilen yeni bir makine öğrenme yöntemi ile analiz edildi. Makine öğrenme ile yapılan analiz sonuçları, bazı beyin bölgelerinde düşük miktarda gri madde bulunduğu yönündeki görüşlere meydan okuyor.

Yapılan analizde, şizofreni hastalarının yaklaşık yüzde 40’ının nispeten normal gri madde hacimleri gösterirken, şizofreni hastalarının önemli bir miktarı sağlıklı kontrol grubunun beyin taramalarına kıyasla, striatum adı verilen orta beyin bölgesinde gri maddede küçük de olsa artış gösterdi.

Beyinde bulunan gri madde farklılıkları, ilaç kullanımı ve yaş gibi faktörlere bağlı olabilir. Ancak araştırmacılar, belirgin beyin farklılıklarını henüz açıklayamadılar. Araştırmacılardan, Ganesh Chand, “Alt tip 2 hastalar çok ilginç, çünkü alt tip 1 ile benzer demografik ve klinik ölçümlere sahipler. Tek farklılıkları beyin yapıları” dedi.

Bilim insanları, bu iki şizofreni alt türünü neyin farklılaştırdığını söylemek için henüz erken olduğunu söylüyorlar. Bu nedenle ortaya bir fikir atmak istemiyorlar. Ancak bu keşif bazı hastalarda bazı tedavilerin neden işe yaradığını anlamak için yeni araştırma yolları açacaktır. Araştırmacılardan Daniel Wolf, çalışmanın şizofreni hastalarında kişiselleştirilmiş tedavilerin geleceğine doğru ilk adım olduğunu söylüyor.

Wolf, “Şizofreni tedavisi çoğu insanda faydalı olmasına rağmen, az sayıda insanda pek işe yaramaz. Bu sonucu çoğunlukla tahmin edemeyiz. Bu yüzden şimdi bu bozukluğun arkasındaki biyolojiyi anlamaya başladığımıza göre umarım bir gün tedaviye daha bilinçli ve kişiselleştirilmiş yaklaşımlarımız olacaktır” dedi.