MIT’den araştırmacılar, etkili bir antibiyotik geliştirmek için makine öğrenme kullandılar. Makine öğrenme tarafından bileşimi sunulan antibiyotik, birçok bakteriye karşı mücadelede yararlı oldu.

Makine öğrenme artık birçok alanda kullanılmaya başlandı. Şimdiden MIT’den bilim insanları, antibiyotik geliştirecek bir makine öğrenme algoritması geliştirdiler. Makine öğrenme algoritması ile oluşturulan antibiyotik, Dünya Sağlık Örgütü’nün 'kritik' listesinde bulunan iki bakteriye karşı çözüm oldu.

MIT’den bilim insanları, yeni bir antibiyotik geliştirilmesiyle bakterileri öldüren molekül türlerini tanımlamak için bir derin öğrenme algoritması geliştirdiler. Algoritmanın geliştirilmesi için yaklaşık 2.500 ilacın ve doğal bileşiğin atomik, moleküler özellikleri ve maddenin E coli bakterinin büyümesini ne kadar durdurduğunun verisi elde edildi.

Derin öğrenme algoritması, iyi antibiyotikler için hangi moleküllerin özelliklerinin gerektiğini öğrendikten sonra bilim insanları, hastaların tedavisinde kullanılan 6.000’den fazla bileşiğin verilerinin bulunduğu bir kütüphane üzerinde çalışmaya başladılar. Algoritma, mevcut antibiyotiklerin yerine yeni bileşiklere odaklandı. Bu şekilde bakterilerin henüz direnç göstermediği başka bir ilacın ortaya çıkmasını sağlandı.

Çalışmanın baş yazarı Jonathan Stokes, algoritmanın antibiyotik oluşturmak için gerekli olan bileşikleri değerlendirmesinin saatler sürdüğünü söyledi. Makine öğrenme algoritması tarafından geliştirilen yeni antibiyotiğe 2001: A Space Odyssey filmindeki bir karakterden yola çıkılarak “halicin” adı verildi.

Hastalardan toplanan bakteriler üzerinde yapılan testler, halicin adı verilen antibiyotiğin etkilerini gösterdi. Halici, tüberküloza neden olan Mycobacterium tuberculosis’i ve Enterobacteriaceae‘i öldürmeyi başardı. Ayrıca fareler üzerinde yapılan testlerde birçok ilaca karşı bağışıklık geliştirmiş Acinetobacter baumannii enfeksiyonları temizlenebildi.

Araştırmacılar, 1.5 milyar bileşiğin özelliklerinin bulunduğu bir veritabanı üzerinde çalışmaya başladılar. Algoritma bu bileşiklerden sadece 107 milyon tanesi üzerinde çalışma yaptı. Algoritma, 107 milyon veri üzerinde 3 gün çalışma yaptıktan sonra 23 potansiyel antibiyotiğin kısa bir listesini verdi. Bu antibiyotiklerden ikisi gerçekten çok güçlü bir etkiye sahipti.

MIT’deki araştırmacılardan olan Regine Barzilay, geliştirilecek yeni antibiyotiklerde daha spesifik bakterilere dönük bir çalışma planladıklarını açıkladı. Bu sayede antibiyotikler, bağırsaklarda bulunan yararlı bakterilerde dahil olmak üzere bütün bakterileri öldürmek yerine sadece belli bir tür bakteri üzerinde etkili olabilecekler.