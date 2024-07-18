Hyundai, makyajladığı B-SUV modeli Bayon'u satışa sundu. Fiyatı açısından hiç fena olmayan otomobil, ilgi görmeye devam edecek gibi görünüyor. İşte yenilenen Hyundai Bayon'un tasarımı ve özellikleri...

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, ülkemizde ürettiği makyajlı Bayon'u satışa sundu. Eskisine kıyasla oldukça şık bir tasarıma sahip olan Bayon, B-SUV segmentinde en çok dikkat çekecek modeller arasında yer almayı başaracak gibi görünüyor. Peki makyajlı Hyundai Bayon, tüketicilere neler vadediyor?

Yeni Hyundai Bayon'u ilk gördüğünüzde aracın Tucson'a benzetilmiş olduğunu fark edeceksiniz. Aracın özellikle de kaporta çizgileri, Tucson'a hayli benziyor. Ön kısımda oldukça karakteristik bir yapıya sahip olan ışık barına ev sahipliği yapan otomobil, arka kısımda ise çok büyük bir değişim görmedi. Yenilenen ön ızgara, Bayon'u hiç olmadığı kadar sportif göstermeye başlamış durumda.

Karşınızda makyajlı Hyundai Bayon

Aracın iç kısmına baktığımızda ise Hyundai için geleneksel hâle gelen tasarım detayları görüyoruz. Bu bağlamda; 4.2 inç boyutlu dijital gösterge ekranı, bir panel içerisinde 10.25 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranına eşlik ediyor. Dokunmatik yapıdaki bilgi-eğlence ekranı, navigasyon desteğinin yanı sıra kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği sunuyor. Ambiyans aydınlatma, dikkate değer detaylar arasında.

Yeni Bayon, kaput altında da bazı değişiklikler sunuyor. Türkiye'de hâlihazırda satılmakta olan Bayon'da bulunan 1.4 litrelik motor, yerini 1.2 litrelik 79 beygir gücündeki motora bıraktı. Öte yandan; 100 beygir gücündeki 1.0 T-GDI motor seçeneği ise korunmaya devam ediyor. 1.2 MPI motorun sadece manuel, 1.0 T-GDI motorun ise sadece otomatik şanzıman ile satın alınabileceğini belirtelim.

Makyajlı Hyundai Bayon Türkiye fiyatı: