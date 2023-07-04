Kia, küçük şehir otomobili Picanto'yu makyajladı. Sportif bir görünüm kazanan araç, kaput altında ise herhangi bir değişim içermiyor. Aracın ne zaman satışa çıkacağı şimdilik bilinmiyor.

Güney Koreli otomobil markası Kia, Türkiye'deki en ucuz arabalardan bir tanesi olan Picanto'yu makyajladı. Yapılan makyajla bir nebze daha sportif hale gelen küçük şehir otomobili, artık tüketicilerin daha çok ilgisini çekecek gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Kia Picanto'nun makyajlı tasarımına ve özelliklerine yakından bakalım.

Makyajlı Kia Picanto, oldukça iri bir far tasarımı ile karşımıza çıktı. LED'lerle desteklenen ve üst üste aydınlatma bölmelerine sahip olan tasarım, açıkçası otomobil için biraz ağır kaçmış gibi görünüyor. Ancak far tasarımındaki büyümeye rağmen ızgaranın genel görünümü çok da değişmedi. Sadece hatlar daha keskin ve iri bir görünüme sahip. Tampon altında ise geniş havalandırma bölmeleri ile karşılaşıyoruz.

Karşınızda makyajlı Kia Picanto

Aracın arka kısmına baktığımız zaman, ön kısımdakilere benzer değişiklikler görüyoruz. Bu bağlamda; Kia Picanto'nun arka aydınlatmaları artık bagaj kapağını boydan boya kaplıyor. Şerit LED'lerle desteklenen aydınlatma, tampon kısmında şık görünen küçük bölümle destekleniyor. Kia logosu, artık bagaj kapağının alt kısmında bulunuyor.

Kia'nın küçük şehir otomobilinin iç kısmına baktığımız zaman ise büyük bir değişim göremiyoruz. Mevcut Picanto'nun iç tasarımı ile makyajlı Picanto'nun iç tasarımı arasındaki tek fark, direksiyon simidinin kesik bir tasarıma sahip olması. Diğer tüm hususlar genel olarak aynı. 8 inç ekranlı bilgi-eğlence ekranına aynı anda iki telefon bağlanabiliyor. Kia, navigasyon hizmeti için kablosuz güncelleme sunulacağını duyurdu.

Kia tarafından yapılan açıklamalar, makyajlı Picanto'nun kaputunun altında herhangi bir değişim görmeyeceğimizi ortaya koyuyor. Bu bağlamda; 1.0 ve 1.2 litrelik atmosferik benzinli motorlar, makyajlı versiyonda da bulunmaya devam edecek. Her iki motor seçeneği de 5 ileri manuel veya Kia'nın otomatikleştirilmiş manuel şanzıman (AMT) ile satın alınabilecek.

Makyajlı Kia Picanto'da dikkat çeken bazı teknolojik özellikler mevcut. Bu özellikler; çarpışma önleme, şeritte kalma, şerit takibi, kör nokta çarpışma engelleme, sürücü dikkat uyarısı, viraj fren kontrolü ve yokuş kalkış sistemi olarak karşımıza çıktı.

Kia, makyajlı Picanto'nun piyasaya sürüleceği tarih ile ilgili herhangi bir şey söylemedi. Ayrıca; aracın fiyatı da açıklanmadı.

Kia'nın güncel fiyat listesi için: