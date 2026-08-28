Nissan, efsanevi RZ34 nesli Z modellerini makyajladı. Artık manuel vites seçeneği de var.

Önde gelen otomobil üreticilerinden Nissan, RZ34 nesli Fairlady Z modelini güncelleyerek otomobil severlerin beğenisine sundu. Makyajlanan modellerin dikkat çekici noktası ise Nismo versiyonunda yaşandı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Performans odaklı Nismo modelleri artık 6 ileri vitesli manuel şanzıman seçeneğiyle tercih edilebilecek. Sürüş keyfini artırmak adına araçta kısa oranlı vites kolu ve üçüncü pedal standart donanım listesine dahil edilmiş.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Karşınızda yeni Nissan Z ailesi

Dış tasarım kanadında çok büyük bir görsel değişim geçirmeyen yeni makyajlı Nissan Z ailesi, mevcut görünümünü genel anlamda korumaya devam ediyor. Ancak özelleştirme seçenekleri tarafında kullanıcılar için renk paleti genişletilmiş. Yeni Fairlady Z artık 10 farklı gövde rengi seçeneğiyle satın alınabilecek.

Teknik taraftaki güncellemeler sadece şanzımanla sınırlı kalmamış. Süspansiyon sisteminde monotube amortisörlere geçiş yapılarak yol tutuş kabiliyeti desteklenmiş. Bununla da yetinmeyen Nissan, Nismo modellerine doğrudan markanın amiral gemisi olan GT-R modelinden türetilen özel bir fren sistemini de entegre etmiş.

İç mekânda ise günlük kullanımı kolaylaştıracak teknolojik dokunuşlar karşımıza çıkıyor. Makyaj operasyonuyla birlikte otomobilin kabinine Qi2 standardını destekleyen kablosuz şarj kısmı dahil edildi. Japonya pazarında an itibarıyla satışa sunulan makyajlı otomobiller, 38.000 dolardan satışa sunulmaya başladı.