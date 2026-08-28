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Harika Tasarımı Manuel Vitesle Birleştiren Makyajlı Nissan Z Tanıtıldı!

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Nissan, efsanevi RZ34 nesli Z modellerini makyajladı. Artık manuel vites seçeneği de var.

Harika Tasarımı Manuel Vitesle Birleştiren Makyajlı Nissan Z Tanıtıldı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Önde gelen otomobil üreticilerinden Nissan, RZ34 nesli Fairlady Z modelini güncelleyerek otomobil severlerin beğenisine sundu. Makyajlanan modellerin dikkat çekici noktası ise Nismo versiyonunda yaşandı.

Performans odaklı Nismo modelleri artık 6 ileri vitesli manuel şanzıman seçeneğiyle tercih edilebilecek. Sürüş keyfini artırmak adına araçta kısa oranlı vites kolu ve üçüncü pedal standart donanım listesine dahil edilmiş.

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Harika Tasarımı Manuel Vitesle Birleştiren Makyajlı Nissan Z Tanıtıldı!
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Karşınızda yeni Nissan Z ailesi

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Dış tasarım kanadında çok büyük bir görsel değişim geçirmeyen yeni makyajlı Nissan Z ailesi, mevcut görünümünü genel anlamda korumaya devam ediyor. Ancak özelleştirme seçenekleri tarafında kullanıcılar için renk paleti genişletilmiş. Yeni Fairlady Z artık 10 farklı gövde rengi seçeneğiyle satın alınabilecek.

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Teknik taraftaki güncellemeler sadece şanzımanla sınırlı kalmamış. Süspansiyon sisteminde monotube amortisörlere geçiş yapılarak yol tutuş kabiliyeti desteklenmiş. Bununla da yetinmeyen Nissan, Nismo modellerine doğrudan markanın amiral gemisi olan GT-R modelinden türetilen özel bir fren sistemini de entegre etmiş.

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İç mekânda ise günlük kullanımı kolaylaştıracak teknolojik dokunuşlar karşımıza çıkıyor. Makyaj operasyonuyla birlikte otomobilin kabinine Qi2 standardını destekleyen kablosuz şarj kısmı dahil edildi. Japonya pazarında an itibarıyla satışa sunulan makyajlı otomobiller, 38.000 dolardan satışa sunulmaya başladı.

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