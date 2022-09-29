Volkswagen'in Golf'ü yenilemeye karar vermiş olabileceğini düşündüren bir gelişme yaşandı. Dışarıdan bakıldığında Golf 8 ile aynı olan bir otomobil, yepyeni bir bilgi-eğlence ekranı ile test edilirken görüntülendi.

Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen, ikonikleşen modeli Golf'ü yenilemeye karar vermiş gibi görünüyor. Zira makyajlı Volkswagen Golf, an itibarıyla casus kameralara yakalanmış durumda. Paylaşılan görüntülere baktığımızda ise yeni Golf'ün dış tasarımdan ziyade iç tasarımı ile gündeme geleceğini görüyoruz.

Makyajlı Golf'ün casus kameralara yansıyan dış tasarımı, genel olarak sekizinci nesil ile aynı. Ancak bu durum ilerleyen dönemlerde değişebilir. İç tasarımda ise büyük bir yenilikle karşılaşıyoruz. Sekizinci nesil Golf 8'de kullanılan bilgi-eğlence ekranı gitmiş ve yerine yenisi gelmiş durumda. Üstelik yeni bilgi-eğlence ekranı, öncekinden çok daha büyük.

Karşınızda, yeni Golf için paylaşılan ilk fotoğraflar

Motor 1'in haberinde yer alan bilgilere göre Volkswagen'in bilgi-eğlence ekranına odaklanmasının bir nedeni var. İddiaya göre Volkswagen Golf ile ilgili en çok eleştirilen husus bu ekrandı ve buna karşı kayıtsız kalamayan şirket, Golf'ün ekranını yenilemeye karar verdi. Bu arada; konuyla ilgili olarak Volkswagen cephesinden gelmiş bir açıklama olmadığını da söyleyelim.

Paylaşılan görüntüler, test edilen makyajlı Golf'ün erken aşamada olduğunu düşündürüyor. Zira aracın içerisindeki bilgi-eğlence ekranının çevresindeki kablo kalabalığı, dış kısımda da mevcut. Dikkatli bakarsanız, sürücünün soluna denk gelen direkteki kabloların varlığını siz de görebilirisiniz. Ancak bu kabloların hangi amaca hizmet ettiği bilinmiyor.

Aracın dış tasarımında hiçbir değişikliğin göze çarpmaması, Webtekno ekibi olarak bizi iki farklı düşünceye sürükledi. Bunlardan ilki, aracın dış tasarımına henüz başlanmamış olması. Şirket, iç tasarımdaki değişiklikleri tamamladıktan sonra dışarıya da el atabilir. Belki de Volkswagen, yeni bir bilgi-eğlence ekranı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor olabilir. Eğer şirketin planları ikinci düşünce gibiyse 2023 model Volkswagen Golf'ün opsiyonel olarak yeni bilgi-eğlence ekranıyla gelebileceğini söyleyebiliriz. Elbette bunların birer tahminden ibaret olduğunu unutmamak lazım. Volkswagen tarafından yapılacak açıklama, gizemi çözecek...