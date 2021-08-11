Malazgirt Savaşı Alanında Savaş Aletleri Bulundu

Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi adı altında yürütülen çalışmada, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan savaş olarak tanıdığımız Malazgirt Savaşı'nın gerçekleştiği alanda yapılan kazılar sonucu savaşta kullanılan ok ve mızrak ucu gibi çeşitli savaş aletleri ortaya çıktı.

1071 yılı, tarihimiz açısından büyük önem taşır. Bu yıl farklı olaylara şahit olmuş olsa da bunlardan en öne çıkanı Malazgirt Savaşı desek hatalı sayılmayız. Malazgirt Savaşı, en basit şekliyle ‘Türklere Anadolu’nun kapılarını açan savaş’ olarak akıllarda yer alır. Selçuklu Hükümdarı Alparslan ve IV. Romen Diyojen’in başlarında bulunduğu ordular, bu savaş için Muş’un Malazgirt ovasında karşı karşıya gelmişti. Asker sayısı az olmasına rağmen Sultan Alparslan, savaşın galibi olmuş, üzerinde bulunduğumuz toprakların kapılarının açılmasını sağlamıştı.

Şimdiyse bu savaş hakkında daha çok bilgi edinilmesini hedefleyen bir projeyle karşınızdayız. Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi ismiyle karşımıza çıkan çalışmada, Malazgirt Savaşı’nda kullanıldığı değerlendirilen savaş aletleri ortaya çıktı.

Ok ve mızrak uçları gibi savaş objeleri ve döneme ait sikkeler:

Proje kapsamında 12 kilometrelik ovada çalışmalarını sürdüren ekip, savaşta kullanıldığı öne sürülen ok ve mızrak uçları ile çeşitli savaş aletleri buldu.

Prof. Dr. Adnan Çevik, bu projeyle birlikte Malazgirt Savaşı’nın noktasal olarak nerede yapıldığının gerçek zaman ve mekânda ortaya konulacağını ve bunun yanında ülkemizde yeni olan savaş arkeolojisi alanının gelişmesine katkı sağlanacağını söylüyor.

Söz konusu proje geçen yıl başlatılmıştı. Çalışmaların hala devam ettiği alanda tam 3 noktada kazı çalışmaları hala devam ediyor. Gülkoru köyü ve Malazgirt arasındaki 12 kilometrelik ovada çalışmalarını sürdüren ekip, bunun yanında Süphan Dağı ile Malazgirt arasındaki 150 kilometrekarelik alanın belli bölgelerinde yüzey çalışmaları yapıyor.