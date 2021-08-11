Samsun'da Belediye Çalışanlarına ‘Takipçi Kasma’ Talimatı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal medya hesaplarını takip eden kişi sayısını ve etkileşimleri az bulduğu için, belediye çalışanlarına kendisini takip etmeleri gerektiğini söyleyen talimat yolladı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal medya hesaplarının aldığı etkileşimden memnun kalmayınca ilginç denilebilecek bir yönteme başvurdu. Demir, belediye bünyesinde çalışanlara, genel sekreteri aracılığı ile yazılı bir talimat göndererek, sosyal medya hesaplarının takip edilmesini talep etti.

Belediye çalışanlarını şaşırtan bu talimatta, çalışanların "gönüllülük esaslı" Belediye Başkanı Demir'in sosyal medya hesaplarını takip etmesi, ve Demir'in yaptığı paylaşımları kendi hesaplarında da paylaşmaları istendi.

"Belediye çalışanları paylaşımlara yeterli katkıyı göstermiyor"

Toplamda 1 milyon 300 bin nüfusu bulunan Samsun belediyelerine ait 3 farklı sosyal medya hesaplarının toplamda 53 bin 146 takipçisi bulunuyor. Belediye Başkanı Mustafa Demir'in Instagram hesabının 14 bin 600, Twitter hesabının ise 19 bin 300 takipçisi bulunuyor.

Sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısını ve etkileşim oranını beğenmeyen Başkan Demir, belediyenin tüm birimlerine Genel Sekreter İlhan Bayram'ın imzası ile talimat gönderdi. Söz konusu talimatta, belediyede çalışan tüm kişilerin Demir'in sosyal medya hesaplarını takibe alması, yaptığı paylaşımlara kendi hesaplarında da yer vermesi istendi. Aynı zamanda hazırlanan raporda, belediye çalışanlarının Demir'in yaptığı paylaşımlara yeterli katkıyı sağlamadıkları belirtildi. Söz konusu talimatın tam halini aşağıdaki görselde bulabilirsiniz.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlara gönderilen talimat: