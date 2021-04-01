Türkiye'de kripto paraların vergilendirilmesine ilişkin düzenlemeler devam ediyor. Sektörel kaynaklarımıza göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsalarına bir tebligat göndererek kullanıcı bilgilerini talep etti. İstenen bilgiler arasında TC kimlik numarası, unvanı, kayıt zamanı ve ön önemlisi de cüzdandaki tutarın TL cinsinden değerine kadar kritik bilgiler yer alıyor.

ÖZEL HABER: Ulaştığımız sektörel kaynaklara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, kripto para vergisini de içermesi beklenen Dijital Para Yasası için düğmeye bastı. Bakanlık, Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsalarına gönderdiği tebligat ile kullanıcı verilerini talep etti.

İstenilen bilgiler arasında, kripto para borsalarında hesap sahibi olan vatandaşların TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası, SWIFT kodu, kullanıcı unvanı, borsaya kayıt oldukları tarih ve sanal cüzdan numarası da bulunuyor.

Bakanlığın borsalardan talep ettiği veriler şu şekilde:

Kullanıcı ID (Sanal Para Cüzdan Numarası): Sistemde tanımlı tekil kullanıcı hesap numarası

Sistemde tanımlı tekil kullanıcı hesap numarası Kullanıcı Türü: Bireysel/Tüzel/SVHS'nin kendi kullanıcı hesabı

Bireysel/Tüzel/SVHS'nin kendi kullanıcı hesabı Kullanıcı kimlik türü: ​ TCKN VKN Yabancı Kimlik No Pasaport No

Kullanıcı kimlik no: İşlemi gerçekleştiren kullanıcının kullanıcı türü belgesine göre kimlik numarasıdır.

İşlemi gerçekleştiren kullanıcının kullanıcı türü belgesine göre kimlik numarasıdır. Kullanıcı Unvan: Gerçek kişiler için ad soyad bilgisi, tüzel kişiler için unvan bilgisidir.

Gerçek kişiler için ad soyad bilgisi, tüzel kişiler için unvan bilgisidir. Kullanıcı kayıt zamanı: SVHS kullanıcısının sisteme eklendiği zamanını gösterir.

SVHS kullanıcısının sisteme eklendiği zamanını gösterir. Stok tarihi: YYYY-AA-GG biçiminde stok gününü belirtir.

YYYY-AA-GG biçiminde stok gününü belirtir. Stok varlık miktarı: Varlık biriminin miktarını belirtir.

Varlık biriminin miktarını belirtir. Stok varlık kuru: Varlık biriminin TL cinsinden kur değeri

Dijital Para Yasası için en somut adım atılmış oldu:

Bakanlığın atmış olduğu bu adımı, Türkiye'de kripto paraların vergilendirilmesine ilişkin en somut adım olarak değerlendirebiliriz. Bakanlığın ve diğer resmi makamların, söz konusu çalışma hakkında yakında açıklama yapmaları bekleniyor.

Kripto para vergisi geriye dönük uygulanabilir:

Bakanlığın borsalardan talep ettiği bilgiler arasında kullanıcıların, söz konusu borsaya üye oldukları ve işlem yaptıkları ilk tarihler de yer alıyor. Aynı zamanda ID bilgisinin de listede yer alması, vergilendirmenin geriye dönük olarak uygulanabileceğini gösteriyor. Bir başka deyişle kullanıcının bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm alım satım işlemleri, yasa ile kesinleşecek oran üzerinden vergiye tabi tutulabilir.

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