Mandala - The Game of Life, Android ve iOS İçin Yayında

Digital Future Games, bir dönemin en popüler tahta oyunu olan Mandala'nın mobil sürümünü duyurdu. "Mandala - The Game of Life" olarak isimlendirilen bu oyun, Mandala'nın orijinalliğini bozmadan eğlenceli bir deneyim sunuyor. Oyun, bugün itibarıyla App Store ve Google Play Store'dan indirilebiliyor.

Akıllı telefon teknolojilerinin gelişmesi ve popülerleşmesiyle birlikte mobil oyunlar, büyük bir önem kazanır hale geldiler. Geliştirici şirketler artık dünyanın en popüler oyunlarını bile mobil platformlara taşımak için çalışmalarını sürdürüyorlar. Ayrıca sadece popüler oyunlar değil, pek çok kişinin bildiği ikonik ve retro yapımlar da mobil platformlardaki yerlerini alıyor. Şimdi sizlere, Android ve iOS platformuna yeni eklenen ikonik bir oyundan bahsedeceğiz.

Tahta oyunları, uzunca bir süredir hayatımızın içerisinde. Hatta bu oyunlar o kadar eski bir tarihe sahipler ki bilgisayarlar ve atariler henüz yokken insanlar, tahta oyunlarını oynuyorlardı. İşte bu oyunlardan bir tanesi de Mandala. Şimdiyse Digital Future Games isimli bir geliştirici şirket, yıllar önce PC platformunda satışa sunulan Mandala'nın mobil versiyonunu oyunseverlerin beğenisine sundu.

Digital Future Games, mobil platformlara uyarladığı oyununa "Mandala - The Game of Life" ismini veriyor. Oyun gerçek hayattaki Mandala ile aynı mekaniklere sahipken oyunsevere de benzersiz bir deneyim sunuyor. Oyunseverler artık, Mandala - The Game of Life'a Google Play Store ve App Store aracılığıyla erişebiliyorlar. Peki bu oyun neler sunuyor?

Mandala, bir piyonu yöneteceğiniz türden bir oyun. Dairesel yapıdaki bir alanda geçen oyundaki amacınız, sahip olduğunuz piyonu oyunun merkezine götürebilmek. Zarların da bulunduğu bu oyunda eğer şans size gülerse başarılı olma ihtimaliniz yüksek. Aksi takdirdeyse yapacak pek de bir şeyin olmadığını belirtelim. Digital Future Games, oluşturduğu tanıtım videosunda Mandala - The Game of Life'ın detaylarını sunuyor.

İşte Mandala - The Game of Life için hazırlanan tanıtım videosu

Mandala - The Game of Life, farklı şekillerde oynanabilen bir oyun. Öyle ki bu oyunu tek başınıza ya da çevrimiçi olarak hiç tanımadığınız insanlarla da oynayabiliyorsunuz. Geliştirici ekip buna ek olarak, aynı ağ üzerinde bulunan kişilerle bu oyunun deneyimlenmesine imkan sunuyor. Yani isterseniz aynı evin içinde tanıdığınız bir kişiyle de bu oyunu oynayabilirsiniz.

Mandala - The Game of Life, oyun içi satın alma imkanı bulunan ücretsiz bir oyun. Yani isterseniz beş kuruş bile harcamadan bu oyunu deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca oyun içerisindeki başarılarınızla oyun içerisinde para kazanabiliyor ve bu paralarla piyonunuzu geliştirebiliyor ya da oyundaki diğer özellikler için harcama yapabiliyorsunuz. Eğer sizler de bu oyunu indirmek isterseniz, hemen aşağıda bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.