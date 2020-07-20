21 Yıllık Oyun Worms Armageddon'a Güncelleme Yayınlandı

1999 yılında yayınlanan Worms Armageddon, kısa süre önce son derece kapsamlı bir güncelleme aldı. Güncelleme, 21. yıllık oyuna günümüz oyunlarına benzer bazı özellikler kazandırıyor.

Bir oyun en fazla kaç yıl güncellenebilir? 10 yıl? 15 Yıl? Dürüst olmak gerekirse bu süre yalnızca geliştiricilerin oyuna verdiği önem ile sınırlı. Team17, bu yıl 21. yıldönümünü kutlayan Worms Armageddon’a kapsamlı bir güncelleme yayınlayarak bunu açık bir şekilde gösterdi.

1999 yılında oyuncularla buluşan Worms Armageddon, kısa süre önce aldığı güncelleme ile 370 hata düzeltmesine, 45 değişikliğe ve 61 yeni özelliğe kavuştu. Güncelleme, oyunu baştan yaratmasa da daha oynanabilir kıldığı bir gerçek.

Team17 tarafından güncelleme ile ilgili olarak yapılan açıklamada tamamen ücretsiz olarak yayınlanan güncellemenin CPU optimizasyonları, çevrimiçi karşılaşmalar ve gelişmiş şema seçenekleri ve daha pek çok ek özellik ile çok daha keyifli bir oyuna dönüştüğü belirtildi.

Steam topluluk sayfasında güncelleme ile ilgili bir açıklama yayınlayan Team17, oyundaki değişikliklerle ilgili GIF’ler de paylaştı ve oyunun yüksek FPS desteğinin Worms Armageddon’un deneyimine nasıl bir katkı sağladığını gösterdi.

Pencere modu desteğine de kavuşan Worms Armageddon’a 24 TL karşılığında sahip olmak için buraya tıklayarak oyunun Steam mağaza sayfasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca Worms Armageddon 3.8 güncellemesinin detaylarına bakabileceğiniz tanıtım videosunu da hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Worms Armageddon 3.8 güncellemesi videosu