Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Twitch yayıncılığına başlaması, geçtiğimiz hafta sonu boyunca sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Peki Türkiye’nin her köşesinden başka hangi belediye başkanları Twitch’e katılabilir, katılsalar neler yaparlar sizlere sorduk, aklımıza gelen isimleri derledik.

Türkiye’deki yerel siyasetçilerin büyük bir kısmı gençlere ulaşmakta güçlük çekiyor. Siyasetçiler, internet çağında interneti kullanabildikleri ölçüde gençlere ulaşabiliyor, hatta bu sayede yönetmedikleri şehirlerin yetkililerinden bile gençlere isimlerini, yaptıkları çalışmaları duyurabiliyorlar.

Sadece görev yaptıkları ve yaşadıkları şehirlerin değil, tüm Türkiye’deki gençlerin ortak sorunlarına göre hareket etmeleri de gerekiyor. Örneğin internet erişimi, teknolojik cihazlara erişim gibi konular bu sorunların başında geliyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Twitch yayını duyurusu, Türkiye’de yeni bir furya başlatacak gibi görünüyor. Biz de şu anda görevde olan ve bu rüzgara katılabilecek belediye başkanlarını size sorduk, düşündüklerimizi de listeye ekledik.

Kendine has tavrı ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar:

Yayın kategorisi: Just Chatting

Zeydan Karalar’ı göreve başladıktan kısa süre sonra belediye meclisinde yaptığı yukarıdaki çıkışı ile fazlası ile konuştuk. Adana özdeşleşen yapısı ile Twitch’e girse fırtınalar estirecek, anlık izlenme rekorlarını kıracak yayınlar yapabileceğini düşünüyoruz. Siz ne dersiniz?

Türkiye’nin en sıra dışı Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu:

Yayın kategorisi: Just Chatting

Bir önceki dönem Ovacık’ta görev yapan ve son seçimlerde Tunceli’nin Belediye Başkanı seçilen Maçoğlu, kırsal bölgelerde kalkınmalar üzerine yayınları ile deneyim odaklı sohbetler gerçekleştirebilir. Sizce?

Salgınla mücadelede sembol haline gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek:

Yayın kategorisi: Just Chatting, Travel & Outdoors

İki kez koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek, ülkemizin en turistik kentlerinden Antalya’yı yönetiyor. Yapacağı canlı yayınlarda turizm sektörü için salgın döneminde neler yaptıklarını anlatabilir, belki de böylece tatile bile gidemeyip bu sektöre girmek isteyen milyonlarca gence ulaşabilir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu:

Yayın kategorisi: Just Chatting, Special events, Science & Technologies

Ekrem İmamoğlu, aslında İstanbul’u yönetmesi ve sosyal medyayı kullanması nedeniyle sık sık gündem olan bir siyasetçi. Hatta geçtiğimiz günlerde kendisinin Danla Bilic ile yayınladığı video ses getirmişti. Ancak kendisini Taksim Meydanı’nın yeni tasarımı hakkında bir yayında görsek, gençlerin öneri ve fikirleri tartışılsa bizce şahane olur.

Pandemide çocuk ve gençlerin teknolojik cihazlara ulaşması için çalışan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı:

Yayın kategorisi: Just Chatting, Science & Technologies, Talk Shows & Podcasts

Sadece İstanbul, Tuzla’daki değil; Türkiye’de ulaşabildikleri her bölgedeki çocuk ve gençlerin teknolojik cihazlara erişimi için çaba gösteren Şadi Yazıcı; ekibiyle birlikte Askıda Tablet projesini başlatmıştı. Kendisi bu projenin diğer belediyeler tarafından nasıl uygulanabileceğine dair bir yayın düzenleyebilir, gençlerin önerilerini de alabilir.

Tarih ve Gastronomi şehri Gaziantep’in Belediye Başkanı Fatma Şahin:

Yayın kategorisi: Just Chatting, Food & Drinks, Travel & Outdoors

Daha önce bakanlık da yapan Fatma Şahin, mutfağı ve tarihi dokusu ile uluslararası üne sahip Gaziantep’i yönetiyor. Kendisinin özellikle şehirdeki tarihi eserlere dair yaptığı çalışmalar son dönemde ses getirmişti. Kendisinin bu çalışmalarını Gaziantep’in markalaştığı, hatta yemek turizmini anlattığı bir dizi yayın yapabilir.

Sakin tavırları ile aklımıza kazınan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer:

Yayın kategorisi: Just Chatting, IRL, Sports & Fitness

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaptığı çalışmalar ile kenti "Cittaslow" adı ile dünya çapında bir marka haline getiren Soyer, Twitch'te sabahları belediye binasına bisiklet ile giderken bir IRL yayını açsa fena olmazdı doğrusu.

Eğitim, hayvan hakları ve uyuşturucu ile mücadele konusunda örnek isimlerden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu:

Yayın kategorisi: Just Chatting, Talk Shows & Podcasts

Peş peşe üçüncü kez Aydın’ı yöneten Özlem Çerçioğlu, başta kadın hakları olmak üzere uyuşturucu ile mücadele ve eğitim başta olmak üzere pek çok alanda yaptığı çalışmalar ile biliniyor. Kendisinin üç dönem kez peş peşe görev yapmasını sağlayan da bu çalışmalardaki başarıları olsa gerek. Deneyimlerini Twitch üzerinden gençlerle paylaşsa sizce de aydınlatıcı olmaz mıydı?

Bir başka tarih kokan kentin yöneticisi: Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan:

Yayın kategorisi: Just Chatting, Travel & Outdoors

Son üç dönemdir ülkemiz tarihinin en önemli kentlerinden birisini yöneten Ülgür Gökhan’ın, bu deneyimi sayesinde Twitch yayınlarında anlatabileceği çok şey olduğunu düşünüyoruz. Siz ne dersiniz?

Medeniyetler beşiği olan Selçuk’un Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel:

Yayın kategorisi: Just Chatting, Travel & Outdoors

Selçuk, her sokağında şehri tarih boyunca kontrol eden medeniyetlerin izlerine rastlayacağınız bir yer. Sadece Türkiye’den değil, dünyanın her köşesinden insanların akın akın ziyaret ettikleri çok değerli bölgelere sahip. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in Selçuk hakkında düzenleyeceği yayınlar, ülkemizdeki gençleri kültürel miras hakkında bilgilendirebilir.

BONUS: Bir belediye başkanı değil ama “internetçi abi” Dr. Taylan Yıldız

Yayın kategorisi: Just Chatting, Talk Shows & Podcasts

İstanbul’da belediye meclis üyeliği yapan Dr. Taylan Yıldız, eğitimi ve kariyeri ile Türkiye’deki en sıra dışı siyasetçilerden birisi. Kendisi, özellikle İstanbul metrosunda internet bağlantısını kurmak için yaptığı çalışmalar ve testler ile gündeme geldi. Bu arada zaten Twitch yayınları da yapıyor, hatta sosyal medyadaki en aktif siyasetçilerden.

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