Ekrem İmamoğlu, Twitch Kanalı Açtı: İşte İlk Yayının Tarihi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitch dünyasına katılan son siyasetçi oldu. Yeni bir kanal açan Başkan İmamoğlu, ilk yayınını 19 Mayıs tarihinde gerçekleştirecek.

Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından biri olan Twitch, siyasetçileri ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ABD eski başkanı Donald Trump, sonradan her ne kadar ban yemiş olsa da bir Twitch kanalı açmış ve seçim kampanyasını canlı yayınlamıştı.

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Pqueen'in bir yayınına konuk olmuş ve geçtiğimiz günlerde de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Jahrein'e ortak yayın çağrısında bulunmuş ve Jahrein de bu çağrıyı kabul etmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun ilk yayını 19 Mayıs'ta

Twitch dünyasına giriş yapan siyasetçiler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Kendi adını taşıyan yeni bir Twitch kanalı açan İmamoğlu, Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali ile birlikte yayın hayatına başlamış olacak. Başkan İmamoğlu, söz konusu kanal üzerinden gençlerle buluşmayı hedefliyor.

Ekrem İmamoğlu'nun Twitch kanalı, yayın hayatına Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları dahilide düzenlenecek Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali'nin açılışında 19 Mayıs günü saat 19:00'da başlayacak. Kanalın ilk canlı yayını, ilk kez canlı olarak gerçekleştirilecek "Zor Sor" programı olacak.

Başkan İmamoğlu'na ilk yayınında Kaan Sezyum, Efe Uygaç, Tuana Yılmaz, Cem İşçiler, Zeynep Özkaya, Soykan Soner, Sena Gül, Mete Baş, Okan Asman, Surhay Bakış, Sercan Yıldırım, Başak Çakmak, Batu Bozkan, Berke Demir, İlyas Yalçıntaş, Feride Hilal Akın, Mete Özbey, Tuna Akşen, Ceren Pektaş, Cansu Öktem, Cemre Sıla Atılğan, İlayda Sürücü, Yeliz Korkmaz ve Nursema Altuntaş gibi Twitch ve sosyal medya dünyasının sevilen isimleri eşlik edecek. Ekrem İmamoğlu'nun Twitch kanalına buradan ulaşabilirsiniz.