Mansur Yavaş'tan Twitch Yayıncısı Pqueen'e Gülümseten Yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitch yayıncısı Pqueen'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Yavaş, bir gün Pqueen'in yayınına konuk olup takipçileriyle sohbet etmek istediğini de belirtti.

Son yıllarda içerik üreticiliği artık bir meslek haline geldi. Bunun için YouTube üzerinden dilediğiniz videoyu çekip paylaşabilir ya da Twitch üzerinden oynadığınız oyunları canlı bir şekilde yayınlayabilirsiniz. Bu platformların her geçen gün büyümesiyle birlikte içerik üreticileri de daha geniş kitlelere hitap etmeye başladı.

Twitch'te yayın yaparak adından sıkça söz ettiren bu yayıncılardan biri de Pelin "Pqueen" Baynazoğlu. Kendine has oyun tarzı ve samimi muhabbetiyle birçok kişinin ilgisini çekmeyi başaran Pelin'in şu anda Twitch üzerinde 1 milyona yakın takipçisi bulunuyor. Kendisi aynı zamanda Twitch Türkiye'nin en popüler kadın yayıncılarından biri.

Pqueen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın radarına takıldı:

Pqueen, Twitter hesabından yayınının başladığını duyurduğu bir paylaşım yapmış ve bu paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın programına konuk olduğu montajlı bir görsele yer vermişti. Bu paylaşım, Mansur Yavaş'ın da dikkatini çekmiş anlaşılan o ki kendisi ünlü yayıncıya hoş bir yanıt verdi. Mansur Yavaş, Pqueen'e Twitter üzerinden verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Pelin, içeriklerin beni ve ailemi çok eğlendiriyor. Gençlerimizin pozitif enerjisi bizleri mutlu ediyor. Twitch'te bir gün yayınına katılıp chat'e selam vermek isterim"

Mansur Yavaş'ın bu yanıtı gençlerden de büyük ilgi gördü ve paylaşıma 45 dakika içerisinde 40 binden fazla beğeni geldi. Peki, siz Mansur Yavaş ile Pqueen arasında yaşanan bu tatlı diyalog hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Mansur Yavaş, Pqueen'e yanıtının ardından verdiği tepkiyi Instagram hesabından paylaştı: