Cloud tabanlı oyun sistemlerinin piyasaya girişiyle beraber oyun dünyası ortadan karışmaya başladı. GeForce Now Türkiye betasının açılmasının ardından birçok oyuncu şimdiden beta başvuru sürecine dahil olmuş durumda.

GeForce Now kullanacak oyuncuların en büyük hedefi normalde sistemlerinin kaldıramadığı oyunları oynayabilmek. Steam kütüphanenizde daha iyi bir bilgisayar almanızı bekleyen gariban oyunlarınızı GeForce Now ile kullanmaya başlayabilirsiniz. Bugün ön kayıtları açılan bu bulut tabanlı oyun oynama platformunda herkesin hoşuna gidecek oyunlara bir göz atalım istedik.

15 Mart 2021 tarihinde herkese açılacak GeForce Now ile çılgın bir oyun deneyimi yaşamaya hazırlanırken, sizler için bu büyük kütüphaneden ücretli ve ücretsiz oynanabilecek oyunları biraz filtreleyerek listesini hazırladık.

GeForce Now En İyi Oyunlar

Watch Dogs Legion

Apex Legends

Assassin's Creed Serisi

Counter-Strike: Global Offensive

The Witcher 3: Wild Hunt

Euro Truck Simulator 2

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Tom Clancy's Serisi

Mount & Blade II: Bannerlord

Far Cry Serisi

DOTA 2

Destiny 2

Ark: Survival Evolved

Dead by Daylight

League of Legends

Kingdom Come: Deliverance

Cyberpunk 2077

Watch Dogs Legion

Direnişin başladığı Londra’da ortalık toz duman olmuş biz hala oyunu oynayacak bilgisayar bulamıyoruz diyorsanız Watch Dogs Legion oynamak bambaşka bir konsepti sizler için oluşturacak. 29 Ekim 2020’de piyasaya çıkan oyunun Gold Edition’ını 300 liraya alıp oynayamayanlardan olmayın.

Apex Legends

EA Games’in Battle Royale oyunu Apex Legends’da FPS droptan şikayetçiyseniz GeForce Now’da oynayıp oyunun tadını çıkarabilirsiniz. Birçok oyuncu hala daha iyi grafikle ben bu oyunu nasıl oynarım derdinde. Eğer siz de aynı şekilde üzülüyorsanız kaliteli bir internet bağlantısıyla çok eğleneceksiniz.

Assassin's Creed Serisi

GeForce Now’da tüm UPlay oyunları olduğunu düşünecek olursak Assassin's Creed serisinin olmaması bizleri şaşırtırdı. Özellikle Valhalla’nın birçok açıdan sistem zorlayan taraflarını düşünecek olursanız yine bulunmaz nimet olmuş uyandıralım.

Counter-Strike: Global Offensive

Bunu da çalıştırmayan PC ne bileyim? demeyin. Hala elinde CS:GO’yu yüksek FPS’le oynayabilecek bilgisayarı olmayan birçok kullanıcı var. İyi bir internet bağlantısıyla beraber CS:GO ve GeForce Now performansı çok yüksek olabilir, bu konuda gözü yüksek rütbelerde olan kullanıcılara sözü bırakalım.

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt GeForce Now’da yer alıyor ve bunu tutupta oynamazsanız elleriniz taş keser taş. Hikayesi ve grafikleriyle oldukça tatmin edici bir oyun olan serinin son oyunu The Witcher3: Wild Hunt’ı mutlaka alıp oynayın.

Euro Truck Simulator 2

Kamyoncu kardeşlerimiz daha şimdiden GeForce Now ortamında Euro Truck Simulator 2 ortamını ayarlamışlar. Tır konvoyları hazırlanmış, ortamı şöyle bir kokluyorlar. Şaka bir yana gerçekten Euro Truck Simulator severler internette topluluk oluşturmuşlar zannedersek community gaming platform gibi GeForce Now kullanma ihtiyacı var herkeste.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

World of Darkness dünyasının efsanevi oyun sistemi Werewolf: The Apocalypse’in yeni video oyunu Earthblood, sistem gereksinimlerinden dolayı GeForce Now üzerinde deneyimlemek istediğiniz bir oyun haline gelebilir.

Tom Clancy's Serisi

Özellikle Rainbow Six Siege oynamak isteyenler için bulunmaz nimet olabilir bu. Tüm dünyada çok fazla fanı olan Tom Clancy’s serisi dünyanın en başarılı FPS oyunları arasında yer alıyor. Sistem gereksinimlerinden dolayı hala oynayamayan ya da düşük FPS performansı yaşayan varsa hiç düşünmeden GeForce Now tercih edebilir.

Mount & Blade II: Bannerlord

Yine sistem gereksinimleri konusunda oldukça can yakabilen milli gururumuz Mount & Blade 2: Bannerlord, GeForce Now üzerinde desteklenen oyunlardan biri. Mutlaka oynamanız gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle kalabalık savaş sahnelerinde oldukça rahat edeceksiniz, bazen iyi bir bilgisayarınız olsa bile GeForce Now’dan M&B 2’yi oynamak daha iyi gelebilir.

Far Cry Serisi

Far Cry severler için bulunmaz nimetlerden biri daha. Far Cry’da yüksek FPS’li oyun oynamanın tadını birçok oyunda bulamayabilirsiniz. Hele ki gerçekçilik konusunda çok iddialı bu oyun serisine sahip ve FPS düşüklüğünden tadınız kaçtıysa şimdi deneyin.

DOTA 2

Yersiz FPS düşmesi canınızı mı sıkıyor? Kırdığınız klavyelerden artık fenalık geldi ve neredeyse bir ekran kartı parası mı harcadınız? DOTA 2’yi GeForce Now’da deneyin. Gerçekten MOBA oyunları yüksek FPS ve video tercihleriyle oynamak daha bir keyifli.

Destiny 2

GeForce Now tartışılan platformlarda en fazla oynanan ve tercih edilen oyun olmayı neredeyse başarmış Destiny 2, net olarak GeForce Now için tercih sebebi. Özellikle Warhammer severlerdenseniz Destiny 2 sizi kendine doğrudan çekecek.

Ark: Survival Evolved

Ark: Survival Evolved yine en çok oynanan survival oyunlar içinde yer almasıyla beraber, en çok FPS düşmanı oyunlar arasında yer almakta. Özellikle üssünüze eklediğiniz her eşya bilgisayarınızın daha fazla donmasına neden olmakta. GeForce Now sayesinde bu noktada büyük rahatlama yaşayacaksınız.

Dead by Daylight

Enteresan bir şekilde herkesin hastası olduğu Dead by Daylight’ta psikopat katilimizden gönül rahatlığıyla kaçabileceğiz. Yok PC dondu, FPS düştü bu bahaneleri artık bir kenarıya bırakabiliriz.

League of Legends

2021 yılında hala FPS problemleri çekilebilen ücretsiz MOBA oyunu League of Legends da GeForce Now’da yerini almış durumda. Özellikle FPS sorunu yaşıyorsanız LOL keyfinizi GeForce Now’da sürebilirsiniz.

Kingdom Come: Deliverance

No Dragons, No Problem! Kingdom Come: Deliverance ortaçağ severler için oldukça ilgi çekici bir oyun olmasıyla beraber, bir şekilde satın aldınız ve oynayamıyorsanız GeForce Now’da deneyebilirsiniz.

Cyberpunk 2077

Eveeet… Listemizin sonuna gelirken günün anlam ve önemini anlatan yegane oyuna merhaba diyebiliriz.

Canım çekti Keanu Reeves’i görmek

Yahu ne pahalı şeydin sen be Cyberpunk

Ben de bunu oynayacak PC’yi alacak para nerede?

Edirneden kaçak PC’mi getirsek?

Rize’den kuzenim geldi elinde PS5 ile,

Patates gibi FPS’le karşılaştık yine,

Ulan yapacağınız oyunu diye başlıyordum cümleye,

Ne edelim kapattık gittik konsolu,

Kamikaze gibi daldım GeForce Now’a oynuyorum sonunda.

Cyberpunk 2077’yi deli gibi bekleyen ancak oynayamayanlardansanız GeForce Now ile yüksek FPS’de bu oyunu oynayabilirsiniz. Düşünün ki insana Akrostiş şiir yazdırabilen bu oyunu tüm hataları ve spekülasyonlarıyla bir de siz deneyin bakalım.

GeForce Now, oyuncular için son yılların en değerli yapımları arasına girebilir ve Türkiye’de gerçekten büyük ilgi görecektir. Sizler GeForce Now için neler düşünüyorsunuz?