Açıklanan resmî verilere göre Türkiye'de otomatik vites otomobillerin pazar payı yüzde 95'e ulaştı. Bu durum, küresel çapta da benzerlik gösteriyor. Peki tüketiciler otomatik vites arabalar tercih ediyorken firmalar, neden hâlâ manuel vites otomobiller üretiyorlar?

Otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeler hem tüketicileri hem de otomobil üreticilerini otomatik vites arabalara itti. Bugün piyasaya sürülen otomobillerin neredeyse tamamı, otomatik vites ile satılıyor. Tüketiciler, özellikle de şehir içi kullanımda sunduğu konfor nedeniyle otomatik vites otomobilleri tercih ediyorlar. Hatta ODMD verilerine göre Türkiye'de satılan her 100 otomobilden 95'i, otomatik vitesli.

Peki durum böyleyken markalar, neden hâlâ manuel şanzımana sahip otomobiller üretiyorlar? Hatta iş öyle bir noktaya gelmiş durumda ki üç pedallı otomobiller, artık büyük oranda niş kategorisinde yer almaya başladılar. Bu içeriğimizde tüketicilerin otomatik vites severken firmaların neden hâlâ manuel vites otomobil üretmeye devam ettiklerine yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Otomobil firmaları neden manuel vites otomobil üretiyorlar?

Düşük maliyet: Manuel şanzıman, otomatiğe kıyasla oldukça ucuz!

ABD Ulusal Bilimler Akademisi tarafından yapılan bir araştırma, manuel şanzıman üretiminin otomatik şanzıman üretimine kıyasla hem daha kolay hem de daha ucuz olduğunu ortaya koydu. Aslında bu şaşırtıcı değil çünkü manuel şanzımanlarda kullanılan parça sayısı ile gereken mühendislik seviyesi daha düşük. Hâl böyle olunca firmalar, manuel şanzımanlı otomobillerle tüketicilere uygun fiyat sunabiliyorlar.

Daha düşük fiyatlar, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için büyük avantaj yaratıyor diyebiliriz. Şöyle bir örnek verebiliriz; Fiat'ın Ağustos 2025 güncel fiyat listesinde manuel vitesli Egea için 949.900 TL isteniyor. Otomatik şanzımanla donatılmış en ucuz Egea'nın fiyatı ise 1.579.900 TL. Aradaki fark, azımsanamayacak düzeyde.

Sürücü alışkanlıkları: Bazı sürücüler hâlâ 3 pedal istiyor!

Manuel vites otomobillerin hâlâ üretiliyor olmasının bir diğer nedeni de sürücülerin alışkanlık kazanmış olmaları. Türkiye'de birkaç yıl önce hayata geçirilen bir düzenleme ile vatandaşlar, sadece otomatik vites ehliyeti alabilir hâle geldiler. Ancak bundan önceki dönemde böyle bir ayrım yoktu. Tüm sürücü adayları manuel vites otomobillerle eğitim alıyorlar, sınavlara da manuel vites otomobillerle giriyorlardı.

Hâl böyle olunca özellikle de eski şoförler, alışkanlıkları gereğince otomatik vites otomobillere mesafeli yaklaşıyorlar. Yani üç pedallı otomobillere hâlâ talep var. Firmalar da bu talebi karşılamak için manuel vitesli otomobil üretmeye devam ediyorlar.

Manuel şanzıman, sadece üretimde ucuz değil: Bakım maliyetleri de çok uygun!

Az önce manuel şanzımanların daha az parçaya sahip ve yapısal olarak da daha basit olduklarından bahsetmiştik. İşte bunun doğal bir sonucu daha var. Manuel vites otomobillerin bakım maliyetleri, hangi markayı kullanıyor olursanız olun daha uygun. Otomatikleştirilmiş manuel veya tam otomatik şanzımanlara kıyasla daha uygun bakım maliyeti, bu durumu önemseyen sürücüler için önemli bir kriter oluyor.

İşte bu 3 sebep, manuel vites otomobillerin uzunca bir süre daha hayatımızda olmaya devam edeceğini gözler önüne seriyor. Ancak en başında söylediğimiz gibi her ne olursa olsun trend, otomatik şanzımandan yana...

Peki siz otomobil satın alırken hangi vites tercih ediyorsunuz? Manuel vites sizin favoriniz mi yoksa otomatik şanzıman ile keyfinize bakmayı mı tercih ediyorsunuz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.