Mercedes-Benz ile BMW'nin önemli bir anlaşma arifesinde olduğu iddia edildi. Eğer taraflar anlaşabilirse Mercedes-Benz otomobillerde BMW tarafından üretilen B48 motor kullanılacak.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Firmanın, en büyük rakiplerinden olan BMW ile büyük bir iş birliğinin son aşamasında olduğu bildirildi. Henüz kesinleşmiş bir durum yok ise anlaşmaya varılabilirse Mercedes-Benz otomobiller, BMW tarafından üretilen motorları kullanacak. Gelin hep birlikte bu anlaşmanın detaylarına yakından bakalım.

Autocar'a konuşan bir Mercedes-Benz yetkilisi tarafından yapılan açıklamaya göre Mercedes-Benz ile BMW, anlaşma için üst düzey görüşmeler gerçekleştiriyor. Ancak nihai karar verilmiş durumda değil. Mercedes-Benz yetkilisine taraflar, bu yılın sonuna kadar ne yapacaklarına ilişkin bir karara varacaklar. Mercedes-Benz ile BMW arasındaki iş birliğinin amacı, her iki tarafın da maliyetlerini düşürmek.

BMW'nin hemen her modelde kullandığı 4 silindirli motor, Mercedes-Benz'lere hayat verecek!

Mercedes-Benz'in istediği BMW motoru, BMW'nin hemen her otomobilinde kullandığı 4 silindirli 2.0 litrelik benzinli motor. 2014 yılından beri üretilmekte olan "B48" kodlu bu motor, o yıllardan beri sorunsuzluğu ile biliniyor. Daha önce Renault ve Geely gibi firmalarla iş birlikleri yapan Mercedes-Benz'in BMW ile anlaşması, çok daha iyi bir tercih olabilir gibi görünüyor.

Kaynaklar, Mercedes-Benz'in kullanmak istediği B48 motorun hangi modellerde bulunacağına ilişkin de konuştular. Yapılan açıklamalara göre anlaşmaya varılabilirse CLA, GLA, GLB, GLC, C Serisi, E Serisi ve henüz duyurulmamış olan yeni bir kompakt G Serisi otomobil de B48'den güç alacak.