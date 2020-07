Dünyaca ünlü futbolcu Maradona, şu sıralar bir dava konusu ile gündemde. Netflix'in Tanrının Eli isimli bir film projesinin duyulması üzerine harekete geçen Maradona, Netflix'e karşı dava açacağını ifade ediyor. Çünkü Tanrının Eli, Maradona'nın İngiltere'ye attığı bir gol ile ilişkilendiriliyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'in yeni bir proje üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu proje, Paolo Sorrentino tarafından çekilen olan bir film ve ismi de "The Hand of God". Türkçe karşılığı "Tanrının Eli" olan filmle ilgili henüz detaylı bilgilere sahip değiliz. Ancak yapılan son açıklamalar, tüm dünyanın tanıdığı ve tarihin en iyi futbolcularından bir tanesi olan Maradona'nın, bu film nedeniyle Netflix'e dava açacağını ortaya koyuyor.

Arjantinli futbolcu 1986 yılında İngiltere'ye bir gol atmıştı. Bu gol, futbolseverlerin aklına kazınmış ve kolay kolay da unutulmamıştı. Attığı gol ile ilgili açıklamalarda bulunan Maradona, "Tanrının eli attı o golü" şeklinde bir cümle kurmuştu. Dünyaca ünlü futbolcu, bu filmin isminin bu yüzden Tanrının Eli olamayacağını ve kendisinden izin alınması gerektiğini iddia ediyor.

Maradona'nın avukatlarından açıklama

Olayın patlak vermesiyle birlikte Maradona'nın avukatları, Twitter üzerinden bir açıklama yaptılar. Yapılan bu açıklamada konunun yakından takip edildiği ve Netflix'e karşı dava açılacağı ifade edildi. Netflix cephesindense dava ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı ancak Tanrının Eli filmiyle ilgili önemli açıklamalar geldi.

Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre Tanrının Eli filmi, sporla ilgili bir yapım değil. Ayrıca filmin Maradona'nın hayatı ile ilgili de olmadığı ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre Tanrının Eli filmi, Sorrentino'nun 80'li yıllarda Napoli'de geçen gençlik dönemlerini konu edinecek. Ancak Maradona'nın o yıllarda Napoli'de oynadığını ve şehrin simgelerinden biri olduğunu düşünecek olursak, bu filmin Maradona'sız nasıl olacağı gerçekten merak konusu.