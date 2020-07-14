Netflix'in popüler belgesellerinden bir tanesi olan White Rabbit Project sunucularından Grant Imahara, 49 yaşında hayatını kaybetti. Discovery Channel'daki MythBusters'ta da efsaneleşen Imahara'nın ölüm nedeni şu an için resmi olarak açıklanmadı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, belgeselleriyle de dikkat çekmeyi başardı. Hemen her türde belgeselin bulunduğu Netflix'teki popüler yapımlarından bir tanesi de "White Rabbit Project"ti. Bu belgeselde dünyanın en büyük icatları ve soygunlar gibi önemli olaylar inceleniyordu. Bu haberimizde ise sizlere, belgeseldeki bir içerikten bahsetmeyeceğiz. Ne yazık ki bu belgeselin sevdiğimiz sunucularından bir tanesi olan Grant Imahara, hayatını kaybetti.

Imahara'nın ölümü, ilk olarak The Hollywood Reporter aracılığıyla açıklandı. Herkesi şok eden bu açıklamanın ardından bir Discovery Channel temsilcisi açıklama yaptı ve Imahara'nın muhteşem bir insan ve Discovery Channel ailesinin önemli bir parçası olduğunu söyleyerek ölüm haberini doğruladı. 49 yaşındaki sunucunun ölüm nedeni şu an için bilinmiyor.

1970 yılında hayata gözlerini açan Imahara, Güney Kaliforniya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra önemli işler yaptı. Robotik eğitimi almasının yanı sıra filmler için efektler yapmaya başlayan Imahara, sinema sektörünün en popüler yapımlarından olan Matrix, Star Wars ve Star Trek gibi filmler için efektler yaptı. Imahara, kariyerinin zirvesine ise Discovery Channel'daki MythBusters ekibine katılarak ulaşmıştı.

Imahara'yı uzunca bir süre MythBusters'ta izledik. Belgeselde test edilecek mitler için uygun ortamı oluşturan, robotlar ve makineler tasarlayan Imahara, bu mitlerin test edilmesi sırasında da daima ön plandaydı. Hatta bu belgeseli izlemiş olanların, Imahara'nın eğlenceli kişiliğiyle bu belgesele daha çok ilgi duymuş olmaları fazlasıyla muhtemel.

Imahara'nın tek projesi MythBusters değildi. Netflix'in 2016 yılında, sadece 1 sezon olarak yayınladığı "White Rabbit Project" isimli bir belgeselde de sunucu olarak yer alan Grant Imahara, Kari Byron ve Tory Belleci ile bir araya gelerek dünyanın en büyük icatlarını ve büyük soygunlarını araştırmıştı. Imahara, bu yapımın ardındansa bir süre boyunca televizyon ekranlarında görünmedi.

Genç yaşta hayatını kaybeden Imahara'nın ölüm nedeni ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak iddialara göre Imahara, beyin anevrizması nedeniyle hayatını kaybetmiş. Günün ilerleyen dönemlerinde konuyla ilgili yeni bir açıklamanın yapılması ve Imahara'nın ölüm nedeninin kamuoyuna duyurulması bekleniyor.