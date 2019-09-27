Mario Kart Tour, 2 Günde 20 Milyon İndirmeyi Geride Bıraktı

Henüz 2 gün önce iOS ve Android platformlarına ücretsiz bir şekilde eklenen Mario Kart Tour, bu süre zarfında oldukça önemli başarıya imza attı. Oyun, bu süre zarfında 20 milyon defadan fazla indirildi.

25 Eylül günü iOS ve Android platformlarında ücretsiz olarak indirilmeye sunulan Mario Kart Tour, aradan geçen 2 günün ardından yaklaşık 20 milyon indirme alarak oldukça önemli bir başarıya imza attı ve Nintendo’nun en başarılı mobil oyun başlangıcı unvanını almayı başardı.

Bir karşılaştırma yapacak olursak bir başka Nintendo oyunu olan Super Mario Run, App Store'daki ilk gününde 7 milyon indirmeye ulaşmayı başarmıştı. Bunun dışında SensorTower'ın verilerine göre Nintendo'nun en yüksek hasılatlı mobil oyunu olan “Fire Amblem Heroes” ise lansman gününde 1,8 milyon indirilmişti.

Mario Kart Tour nasıl bir oyun?

Genel hatlarıyla konsollardaki unutulmaz karakterlere ve yarış pistlerine sahip olan Mario Kart Tour, mobil versiyonu için dokunmatik ekranda çalışmak üzere yeniden tasarlandı. Ayrıca oyun, mobil dünyasının gerekliliklerinden olan ve diğer ücretsiz mobil oyunların da kullandığı bazı popüler para kazanma yöntemlerini içeriyor.

Grafikleri ve oynanışı ile Nintendo Switch versiyonunu andıran mobil Mario Kart Tour’da genel olarak yapmanız gereken şey, yarışmak ve pistleri birinci olarak tamamlamaya çalışmak. Ayrıca yarış pistlerinde yer alan kutucukların içinden geçerek de özel güçler elde edebiliyorsunuz.

Mario Kart Tour nasıl oynanır?

Mario Kart Tour'da arabanız otomatik olarak ileri doğru hareket eder ve arabanızı dokunmatik ekranı kullanarak sola ve sağa yönlendirebilirsiniz. Mario Kart Tour, klasik oyunlar gibi parkurunuzu terk etmenize ve dışına çıkmanıza izin vermez, bu nedenle kontrollerin yönetilmesi zor değildir.

Oyunda arkadaşlar bölümü yer almasına ve arkadaş ekleyebilmenize rağmen onlarla birlikte oynayamıyorsunuz. Oyundaki rakipleriniz, aslında oyuncu benzeri kullanıcı adlarına sahip botlar ve oyunu şimdilik “çok oyunculu” olarak oynamak mümkün değil fakat Nintendo, gelecekteki bir güncelleme ile çok oyunculu modun oyuna ekleneceğini söylüyor.