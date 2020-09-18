Huami'nin en yeni akıllı bilekliği Amazfit Band 5, Xiaomi Mi Band 5 benzeri özellikleri ve tasarımıyla duyuruldu. Huami'nin yeni akıllı bilekliği, SpO2 sensörü ve Alexa desteği ile Mi Band 5'ten ayrılıyor.

Xiaomi destekli bir giyilebilir teknoloji üreticisi olan Huami, Xiaomi’nin geçtiğimiz aylarda tanıttığı Mi Band 5 akıllı bilekliğin neredeyse birebir aynısı olan Amazfit Band 5’i duyurdu. Her iki akıllı bileklik de aynı şirket tarafından tasarlanıp üretildiğinden aralarındaki benzerlik normal görülebilir.

126x294 piksel çözünürlüğünde 1,1 inçlik bir renkli AMOLED ekrana sahip olan Amazfit Band 5, kullanıcılara 45’in üzerinde ekran arayüzü sunuyor. Mi Band 5’te bulunmayan SpO2 sensörüne de sahip olan Huami’nin yeni akıllı bilekliği, kanınızın oksijen değerinin yanı sıra kalp atış hızı ve stres seviyesi ölçümü, uyku ve adet döngüsü takibi yapabiliyor.

Amazfit Band 5 tasarımı

Nefes egzersizlerinin yanı sıra 11 farklı spor modu için destek sağlayan Amazfit Band 5, alarm ya da hatırlatıcı ayarlama gibi işlemler için Amazon Alexa sesli asistan desteğine de sahip. Bu da Mi Band 5’te bulunmayan bir başka özellik olarak dikkat çekiyor.

Amazfit Band 5 fiyatı

Dinlediğiniz müziği ve ya da telefonunuzun kamera uygulamasını kontrol etmek için de destek sunan Amazfit Band 5, 5 ATM’ye kadar su direnci ve standart kullanımda 15 güne kadar pil ömrü vadediyor. Huami, Amazfit Band 5’in fiyatını ise 45 dolar (yaklaşık 340 TL + vergiler) olarak açıkladı.