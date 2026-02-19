Mark Zuckerberg, Instagram Bağımlılığı ve Çocuk Kullanıcılar İçin Mahkemeye Çıktı: İşte İfadesi!

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, ABD'de kendisine yönelik açılan bir davada ifade verdi. Hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Mark Zuckerberg, zaman zaman kendi ekibini eleştirdi. İşte Mark Zuckerberg'in açıklamaları...

Türkiye'de uygulamaya konulması planlanan sosyal medya düzenlemesine ilişkin tartışmalar devam ederken, ABD'de çok önemli bir gelişme yaşandı. Sosyal medya devi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, ABD'de açılan büyük bir davada ilk kez ifade verdi. Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamalar dikkat çekiciydi.

ABD'de 1.600'den fazla kişi bir araya geldi ve Instagram, YouTube, TikTok ve Snap'in sahiplerine dava açtı. Bu davanın nedeni, genç kullanıcıların ruh sağlığına zararlı, bağımlılık yapıcı ürünlerin bilerek tasarlanmasıydı. Davacılara göre platformlar, tasarladıkları özelliklerle çocuk ve gençleri kendi platformlarına bağımlı hâle getiriyorlardı.

Mark Zuckerberg, tüm iddiaları reddetti!

Hakim karşısına çıkan Meta CEO'su, şahsına yöneltilen tüm iddiaları reddetti. Mümkün olan en iyi işi ortaya koymaya çalıştıklarını söyleyen Zuckerberg, "İnsanların her ay geçirdikleri zamanı en üst seviyeye çıkarmaya çalışmıyorum." ifadesini kullandı. Çocuk ve gençlerin korunabilmesi için çeşitli araçlar geliştirdiklerini özellikle vurgulayan Mark Zuckerberg, "Keşke bu seviyeye daha önce ulaşabilseydik." ifadesiyle kendi ekibini eleştirdi.

Mark Zuckerberg, mahkeme boyunca kendisini ve ekibini savundu. Bazı soruları geçiştiren iş insanı, bazı durumlarda davacı tarafın olayı bağlamından kopardığını ileri sürdü. Şu an için herhangi bir karara bağlanmayan dava, ilerleyen süreçte diğer platform yöneticilerinin ifadelerine bakacak. Mahkeme sonucu, küresel çapta sosyal medya kullanımı için önemli olacak diyebiliriz.