Meta CEO'su milyarder girişimci Mark Zuckerberg, Porsche markalı bir minivan tasarladı ve eşine hediye etti. Özel üretim Cayenne modeli, ilginç bir tasarıma sahip.

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Meta CEO’su Mark Zuckerberg, şimdi de tasarladığı bir araç ile karşımıza çıktı. Milyarder girişimici, eşi Priscilla Chan için piyasada var olmayan Porsche markalı bir araç tasarladı.

Priscilla Chan, minivan tipinde bir araç istedi. Lüks otomobil devi Porsche’nin böyle bir aracı yoktu. Zuckerberg de bu duruma el atarak aşağıda gördüğünüz aracın ortaya çıkmasını sağladı.

Zuckerberg'ün eşine özel tasarladığı Porsche minivan böyle gözüküyor

Instagram üzerinden yapılan paylaşımda özel olarak üretilen araca bakabiliyorsunuz. Minivan olarak nitelendirilen bu araç bir Porsche Cayenne Turbo GT. Üstelik Toyota Century gibi elektrikli sürgülü kapıları bile var.

Zuckerberg, eşine hediye olarak tasarladığı ilginç aracı ortaya çıkarmak için West Coast Customs isimli araç kişiselleştirme şirketi ve Porsche ile iş birliğine gitti. Cayenne Turbo GT’yi bu hâle getirmenin ne kadara patladığı konusunda bir bilgi yok.

Normalde aracın fiyatı 200 bin dolar civarında. Bu hâle getirmek daha da fazla paraya patlamış olabilir. Zuckerberg’ün 206 milyar dolar servete sahip olduğunu düşündüğümüzde fiyatı pek umrunda olmamıştır diyebiliriz. Ünlü iş insanı, bu araca ek olarak bir de manuel vitesli 911 GT3 Touring sipariş etmiş.

Aslında Porsche’den daha önce bir minivan görmüştük. Vision Renndiest ismi verilen ve 2018’de sadece konsept olarak gösterilen bir araç, Zuckerberg’ün tasarladığından çok daha farklı ilginç bir tasarıma sahipti ancak hiçbir zaman gün yüzünü görememişti.