Birçok zincir marketteki ürün fiyatlarını karşılaştırabileceğiniz 'Market Fiyatı' sitesinin uygulaması hayata geçirildi. Uygulama an itibarıyla Play Store ve App Store'da.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, zincir marketlerdeki fiyatları karşılaştırabileceğiniz yeni bir mobil uygulama olan "Market Fiyatı"nı kullanıma sundu. TÜBİTAK tarafından yapılan bu uygulama sayesinde, aynı ürünün farklı marketlerdeki fiyatını tek ekranda görebiliyorsunuz.

Google Play ve App Store’dan indirilebilen uygulama, bulunduğunuz yere en yakın marketleri listeliyor. En dikkat çekici özelliklerinden biri de barkod okuma. Telefon kamerasıyla barkodu okuttuğunuzda, o ürünün diğer marketlerdeki fiyatlarını anında karşılaştırabiliyorsunuz.

Uygulamadan barkod okutarak fiyatları görmek mümkün

Bakan Mehmet Fatih Kacır, uygulamanın amacının vatandaşların daha uygun alışveriş yapmasını sağlamak olduğunu söyledi. Ayrıca Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası da projeye destek verdi. Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın açıklamaları ise şu şekilde:

"Tüketicilerimizin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan 'Market Fiyatı' uygulamamız artık Google Play ve App Store'da. Yeni mobil uygulamamızla konumunuza yakın marketlerin fiyatlarını görebilecek, telefonunuzun kamerasını barkod okuyucu olarak kullanabileceksiniz. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası destekleriyle hayata geçirdiğimiz uygulamadan vatandaşlarımızın etkin şekilde yararlanmasını diliyoruz."

Fiyatlar önümüzdeki süreçte düzenli olarak güncellenecek, böylece hem bütçenizi koruyabilecek hem de piyasa hakkında daha şeffaf bilgi sahibi olabileceksiniz. Uygulamayı aşağıdaki bağlantılar üzerinden indirebilirsiniz.