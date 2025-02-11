Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Market Fiyatı" isimli yepyeni bir sitenin kullanıma açıldığını duyurdu. Bu site, ürünlerin zincir marketlerdeki fiyatlarını karşılaştırmanıza olanak tanıyor.

Her şeye zam gelmesi nedeniyle marketlerdeki ürünlerin fiyatını takip etmek bir hayli zor hâle gelmişti. Sürekli değişen fiyatlar, artık bir ürünün fiyatının hangi markette ne kadar olduğunu bilmemizin önüne geçiyordu. İşte tam bu soruna çözüm olacak bir adım atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatları için yepyeni bir site açıldığını duyurdu. “marketfiyati.org.tr” üzerinden erişilebilen bu site, marketlerdeki ürünlerin fiyatlarını görmenizi ve karşılaştırmanızı sağlıyor.

BİM’den Migros’a kadar birçok marketten binlerce ürünün fiyatına ulaşılabilecek

Açıklamalara göre birçok farklı zincir marketten 50 bine yakın ürünün fiyatı bu site üzerinden erişilebilir olacak. ŞOK, CarrefourSA, Migros, HAKMAR, A101, BİM dahil en çok tercih edilen 7 marketin fiyatları marketfiyati.org’da listeleniyor.

Siteye girdiğinizde direkt olarak karşınıza arama yapmanızı sağlayan bir sayfa çıkıyor. Buradan istediğiniz ürünü aratıp karşılaştırma yapabiliyorsunuz. Direkt olarak sağ üstten adresinizi seçip size yakın marketleri görmeniz de mümkün. Adresinizi belirledikten sonra aradığınız ürünün en ucuz nerede olduğunu görebileceksiniz. Ürünü sepetinize ekleyip “Fiyatları Karşılaştır” kısmına basmanız yeterli.

TÜBİTAK ile birilikte geliştirilen Market Fiyatı platformu, tamamen ücretsiz bir şekilde bugün itibarıyla erişime açıldı. Fiyatların günlük olarak güncelleneceği de aktarılmış.