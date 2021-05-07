İçişleri Bakanlığı'nın Market Genelgesi Yürürlüğe Girdi

İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde 81 il valiliğine gönderdiği "Market Genelgesi", bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu genelge, marketlerde satılan ürünlere ciddi anlamda kısıtlama getirmesi nedeniyle önemliydi. Peki genelgeyle hangi ürünlerin satışı yasaklandı?

Türkiye, 1 haftadır "tam kapanma" adı verilen ancak herkesin dışarıda olmaya devam ettiği ilginç bir koronavirüsle mücadele dönemine girdi. Bu dönemde küçük esnaf kapanırken zincir marketler olduğu gibi çalışmaya devam ettiler. Sürece tepkiler gelirken İçişleri Bakanlığı, hizmet vermeye devam eden marketler için bir yasaklama getirdi. Bu yasaklamaya göre tam kapanma döneminde çalışan marketler, yalnızca temel ihtiyaç ürünlerini satacaktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar, vatandaşların da marketlerin de kafasını karıştırmıştı. Zira temel ihtiyaç, herkese göre değişen bir şeydi. Ancak bu konuda herhangi bir düzenleme olmadı. İçişleri Bakanlığı'nın marketlerle ilgili genelgesi, bugün itibarıyla olduğu gibi yürürlüğe girdi. Peki bu genelgeye göre hangi ürünlerin satışı yasaklandı?

Soruya tersten gitmek, çözüme yaklaşmamızı sağlıyor

İçişleri Bakanlığı'nın market genelgesinde yer alan maddeler şu şekilde;

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.

kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi , mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

sadece , ile (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek. Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek .

. Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

kararları ivedilikle alınacak. Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin tebliğler ve kontroller eksiksiz yerine getirilecek. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

Buna göre, hangi ürünlerin satışının yasak olduğundan ziyade hangi ürünlerin satışının serbest olduğunu anlarsak, bugün itibarıyla markete gittiğimizde hangi ürünü satın alıp hangisini satın alamayacağımızı daha iyi anlayabiliriz. Bu bağlamda vatandaşlar, bugün itibarıyla temel gıda ve temizlik ürünlerini satın alabilecekler. Öte yandan hayvanlar için mama ve yemler ile parfümeri ve makyaj malzemeleri haricindeki kozmetik ürünleri de satın alınabilecek. Bunlar dışında herhangi bir ürünü satın almak, 17 Mayıs saat 05:00'e kadar mümkün olmayacak.