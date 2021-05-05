Dünya Genelinde Yapılan Koronavirüs Aşı Sayısı Açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs aşısı uygulandığını anbean açıklıyor. Dünya genelinde yapılan aşı sayısının da açıklanmasıyla birlikte bu konuda diğer ülkelere kıyasla ne durumda olduğumuzu görme imkanı bulmuş olduk. Buna göre Türkiye, sayısal anlamda Avrupa ülkelerinin gerisinde kalmasa da oran olarak henüz istenilen seviyede değil.

Dünya çapında devam etmekte olan COVID-19 aşılama çalışmalarıyla ilgili verileri derleyen Ourworldindata.org web sitesine göre dünya çapında uygulanan toplam koronavirüs aşısı 1,18 milyar doza ulaşmış durumda. Salgının sıfır noktası olan Çin, 279 milyon 900 bin doz ile şu ana kadar en fazla aşı yapan ülke konumunda.

Salgının en fazla etkilediği ülkelerden biri olan ABD, 246 milyon 780 bin doz ile Çin'in ardından en fazla aşılama yapan ikinci ülke. Son bir haftadır hemen her gün 350 binin üzerinde yeni vaka açıklayan Hindistan ise 156 milyon 80 bin doz ile en fazla aşılama yapan üçüncü ülke oldu.

2020 yılının başlarında vaka sayısında patlama yaparak salgının merkez üssü haline gelen Avrupa'ya baktığımızda İngiltere'nin 50 milyon 90 bin doz, Almanya'nın 30 milyon 150 bin, Fransa'nın ise 22 milyon 410 bin doz koronavirüs aşısı yaptığı görülüyor. Türkiye'nin de 24 milyon 12 bin doz ile diğer Avrupa ülkelerine yakın bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz.

Dünya çapında en fazla koronavirüs aşısı yapılan ülkeler

Çin - 279 milyon 900 bin doz ABD - 246 milyon 780 bin doz Hindistan - 156 milyon 80 bin doz İngiltere - 50 milyon 90 bin doz Brezilya - 43 milyon 960 bin doz Almanya - 30 milyon 150 bin doz Türkiye - 24 milyon 12 bin doz Fransa - 22 milyon 410 bin doz İtalya - 21 milyon 160 bin doz Endonezya - 20 milyon 170 bin doz

Hangi ülkede kaç doz koronavirüs aşısı yapıldığı önemli bir istatistik olsa da asıl önemli olanın yapılan aşı sayısının nüfusa oranı olduğunu söyleyebiliriz. Her 100 kişi başına en fazla koronavirüs aşısı uygulayan ülkelere baktığımızda Seyşeller'in 128,98 ile birinci sırada yer aldığını görüyoruz. 120,93 doz ile İsrail ikinci sırada yer alırken; 107,85 doz ile Birleşik Arap Emirlikleri üçüncü sırada yer aldı.

Her 100 kişide en fazla koronavirüs aşısı yapılan ülkeler

Seyşeller - 128,98 doz İsrail - 120,93 doz Birleşik Arap Emirlikleri - 107,85 doz San Marino - 88,22 doz Şili - 77,68 doz Malta - 77,44 doz Bahreyn - 75,42 doz Maldivler - 73,92 doz ABD - 73,79 doz İngiltere - 73,78 doz

Türkiye, 24 milyon 12 bin doz ile şu ana kadar en fazla doz koronavirüs aşısı uygulayan 7. ülke konumunda bulunsa da her 100 kişiye düşen aşı sayısı bakımından 27,62 ile listenin alt sıralarında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de 14 milyon 237 bin 187 kişiye aşı uygulanırken; bunlardan yalnızca 9 milyon 775 bin 285'i ikinci doz aşıyı da oldu.