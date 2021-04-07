Endüstri 4.0 kavramını merkezine alan Marmara Üniversitesi'nin bir etkinliği olarak karşımıza çıkan Gelecek 4.0 adlı sektörel etkinlik, 9 Nisan tarihinde YouTube'da canlı yayınlanacak.

Marmara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Kulübü tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Gelecek 4.0 etkinliği, son yıllarda sıklıkla dile getirilen Endüstri 4.0 kavramını, yapay zeka ve 5G teknolojilerini,sektördeki uygulamalarını, gelecekte bizleri neler beklediğini ve kendimizi bu geleceğe nasıl hazırlamamız gerektiğini birinci ağızdan katılımcılara aktarmayı planlıyor.

Deutsche Messe’den Murat Bayazıt, Neste’den Mehmet Yağcı, Henkel’den Mustafa Turgut’un konuşmacı olarak yer alacağı Gelecek 4.0 etkinliği, CESSMU YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. 9 Nisan’da gerçekleştirilecek etkinliğe kayıt olmak ve daha fazla bilgi almak için buradaki formu doldurabilir, YouTube üzerinden canlı olarak takip etmek için de buraya tıklayabilirsiniz.