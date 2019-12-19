Mars 2020, İlk Testini Başarıyla Tamamladı

17 Temmuz 2020 tarihinde Mars görevine başlamak üzere fırlatılacak olan Mars 2020 aracı, ilk test sürecini başarıyla tamamladı. Mars 2020 keşif aracı, şu an Mars'ta görev yapan Curiosity ile Mars'ta yaşama dair izler arayacak.

NASA, Mars 2020 adındaki Rover’ın test sürüşünü başarıyla geçtiğini açıkladı. Rover’ın bütün sistemleri, 10 saat uzunluğunda bir kayıt videosu boyunca çalışmaya devam etti. Son olarak da özel tasarlanmış statik zeminlerdeki 90 cm yüksekliğe ulaşan engelleri aşan Rover, test sürecini başarıyla tamamladı.

Mars 2020, yaşam aramak için yola çıkacak

NASA, Mars 2020 aracını 17 Temmuz 2020 tarihinde fırlatmayı planlıyor. Aracın 18 Mart 2021 tarihinde iniş yapacağı bölge ise Mars’taki Jezero krateri. Yüksek çözünürlüklü kameralar ve yön bulma sistemleri ile donatılan Rover, Mars’taki iklim ile ilgili bilgiler toplamanın yanı sıra yaşama dair izler de arayacak.

Peki Mars 2020 aracının diğer özellikleri neler?

Mars 2020 aracının gövde bölümü, şu an Mars’ta görev yapan Curiosity aracından 12,7 santimetre daha uzun ve ağırlığı yaklaşık 1 kilogram daha fazla. Curiosity, 7 metre uzunluğa ulaşabilen ve üzerinde kamera, kimyasal analizör ve bir matkap barındıran 30 kilo ağırlığında bir ekipman bölmesine sahip. Curiosity, sahip olduğu bu donanımlar sayesinde, Mars’tan topladığı kaya örneklerini toz haline getirebiliyor ve bu da laboratuvarlarda yürütülen çalışmaları oldukça kolaylaştırıyor.

Mars 2020’nin yaklaşık 15 kg daha ağır olan kol uzantısı, Curiosity aracının sahip olduğu kol ile aynı mesafe kadar uzayabiliyor. Bu ağırlık farkının nedeni de Mars 2020 aracında bulunan donanımların daha büyük olması.

Curiosity, halihazırda Mart’taki Gale kraterinde araştırmalarını sürdürüyor. 17 Temmuz 2020 yılında gönderilecek olan Mars 2020 aracı da Curiosity’den yaklaşık 6 bin kilometre uzaklıkta yer alan Jezero adında, su kaynağı olduğu düşünülen bir kratere iniş yapacak. Dünya’da sürdürülen araştırmalara derinlik kazandırmak için kaya ve toprak örnekleri toplamanın yanı sıra Mars 2020 aracının başlıca görevlerinden bir tanesi de geçmişten kalan biyolojik ya da fiziksel yaşam kalıntılarının izini sürmek.