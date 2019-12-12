NASA, Mars'taki Su Buzunun Haritasını Çıkardı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars yüzeyinin altındaki su buzunun haritasını çıkardı. Uzay ajansı, gelecekte Kızıl Gezegen’e gerçekleştireceği misyonlarda söz konusu haritayı temel alacak.

NASA, 2024 yılında gerçekleştireceği Ay misyonu için gerekli teknolojiler üzerinde çalışmaya devam ediyor; ancak uzay ajansının bu çabası, aynı zamanda astronotları Mars'a gönderme hedefine yönelik olarak da atılan bir adım.

İnsanoğlunun yeni yuvası olarak gösterilen Kızıl Gezegen, bunun için doğru bir adres mi bilinmez; ancak NASA’nın yaptığı yeni bir çalışma, Mars yüzeyinin altında saklanan su buzlarının varlığını gözler önüne seriyor.

Astronotlar genellikle bir uzay görevi için ihtiyaç duydukları hemen her şeyi Dünya'dan temin ediyorlar. Fakat bu durum, fırlatma araçlarının ağırlığını önemli ölçüde artırıyor ve mürettebatın getirmek istediği bazı şeyleri evlerinde bırakmalarına neden oluyor. Bu nedenle NASA, 'yerinde kaynak kullanımı' politikası doğrultusunda gerekli kaynakların ve malzemelerin varış noktasından nasıl temin edilebileceğini araştırıyor. Bunların başında ise su geliyor.

NASA, Kızıl Gezegen'de bir iniş alanı seçerken su mevcudiyetinin ana faktör olması gerektiğini belirtiyor. Mars Keşif Yörünge Aracı (MRO) ve Mars Odyssey uzay aracından elde edilen verilere dayanarak Mars yüzeyinin altındaki su buzlarının haritasını çıkaran uzay ajansı, astronotların su ihtiyacının önemli bir bölümünü Kızıl Gezegen’den karşılayabilmesini istiyor.

Mars yüzeyinin altındaki su buzlarının tahmini derinliğini gösteren harita:

Yukarıdaki harita, MRO ve Odyssey'den alınan verilere dayanarak tahmini buz derinliğini gösteriyor. Daha sıcak renkler daha derin buz kütlelerini, daha soğuk renkler ise yüzeye daha yakın olan buz kütlelerini gözler önüne seriyor. Kutu içine alınan yer ise Arcadia Planitia adı verilen bir bölgeyi gösteriyor.

Haritanın mor bölgelerinde, yüzeyin sadece 2,5 cm altında su buzu olabileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla, astronotların bu çıkarmak için herhangi bir özel sondaj aracına ihtiyacı olmayabilir. Kırmızı bölgelerde ise buzun en az birkaç metre aşağıda bulunduğu belirtiliyor.

Mars'ın yüzeyinin altındaki su buzları, astronotların yalnızca su ihtiyacını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda roketler için hidrojen ve oksijen yakıtı üretmek için de kullanılabilir. Fakat NASA’nın doğru iniş noktasını tespit etmeden evvel halletmesi gereken daha birçok şey var. Ajans, şu sıralar 2024 yılında Ay'a astronot gönderecek olan Uzay Fırlatma Sistemi'ni (SLS) tamamlamaya çalışıyor. SLS ayrıca gelecekteki Mars görevlerinde de kullanılacak.