James Webb Teleskobu, 100 Dünya kütlesindeki genç bir gezegen adayını TWA 7 adlı yıldızın tozlu diski içinde görüntüledi. Tespit edilen gezegen adayı, Güneş Sistemi dışındaki en hafif ötegezegen olabilir ve genç bir yıldızın çevresindeki halkada yer alıyor. Bilim insanları ise bu yapının genç ve soğuk bir gezegenin diski şekillendirmesiyle ortaya çıkmış olabileceğini düşünüyor.

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi dışındaki en hafif gezegen adaylarından birini görüntülemiş olabilir. Satürn’e benzer kütleye sahip olduğu düşünülen bu gezegen, eğer doğrulanırsa, Webb’in doğrudan görüntülediği ilk gezegen olarak kayıtlara geçecek. Üstelik bu keşif, aynı zamanda bu teknikle tespit edilen en hafif ötegezegen olma unvanını da taşıyacak.

Keşfedilen gezegen adayı, Dünya’dan yaklaşık 34 ışık yılı uzaklıkta yer alan genç bir yıldız olan TWA 7’nin etrafındaki tozlu diskin içinde fark edildi. Araştırmacılar, James Webb Teleskobu’nun MIRI adlı kızılötesi cihazını kullanarak yıldızın parlak ışığını perdeledi ve böylece diskin içinde soluk bir ısı kaynağını görüntülemeyi başardı. İlginç olan ise bu kaynağın, diskte daha önce tespit edilen halkalardan birindeki boşluğa tam olarak denk gelmesi.

6.4 milyon yaşında genç bir yıldız sistemi

Bilim insanlarına göre bu yapı, genç ve soğuk bir gezegenin diski şekillendirmesiyle oluşmuş olabilir. TWA 7 b olarak adlandırılan bu adayın, yaklaşık 100 Dünya kütlesine sahip olduğu ve sıcaklığının 47 °C civarında olduğu tahmin ediliyor. Kaynağın özellikleri, hem parlaklık hem de konum açısından, bu kütlede bir gezegenin oluşturması beklenen etkilerle uyumlu.

TWA 7 yıldızı, henüz 6.4 milyon yaşında olan bir kırmızı cüce. Diski Dünya’ya dönük konumlandığı için bu tür gözlemler açısından uygun bir hedef oluşturdu. Eğer gezegen adayı doğrulanırsa, ilk kez bir gezegenin, çevresindeki enkaz diskiyle doğrudan ilişkisi görüntülenmiş olacak.

Keşif, James Webb Uzay Teleskobu’nun düşük kütleli gezegenleri tespit etme yeteneğini ortaya koyarken, genç yıldız sistemlerinde gezegen oluşumuna dair yeni ipuçları sunabilir. Gözlemlerin devamında, gezegen adayının kesin olarak tanımlanması ve diskteki yapılarla ilişkisi daha detaylı incelenecek.