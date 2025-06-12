Bilim insanları, James Webb Uzay Teleskobu verileriyle evrenin bir köşesinin en detaylı haritasını çıkardı. 800 binden fazla galaksiyi içeren bu harita, 13 milyar yıl öncesine, yani evrenin bebeklik dönemlerine bakış atmamızı sağlıyor.

Bilim insanları, James Webb Uzay Teleskobu (JWST) yardımıyla evren hakkında detaylı veriler toplayarak araştırmalar gerçekleştiriyordu. Şimdi ise JWST’nin yardımıyla evrenin bir köşesinin bugüne kadarki en büyük, en detaylı haritası yayımlandı. Harita, kozmosa daha önce hiç olmadığı kadar net bir bakış atmamızı sağlıyor.

Bu harita, “COSMOS-Web alanı” olarak adlandırılıyor. Etkileşimli harita JWST yardımıyla toplanan veriler ile oluşturuldu ve yüz binlerce galaksiyi içeriyor. Çalışmanın Astrophysical Journal and Astronomy & Astrophysics üzerinden yayımlandığını belirtelim.

800 binden fazla galaksiyi içeriyor

COSMOS-Web alanı haritası, neredeyse 800 bin civarında galaksiyi içeriyor. Daha önceki haritalarla karşılaştırma yaptığımızda ne kadar büyük olduğunu anlayacaksınız. Örneğin ünlü Hubble Ultra Deep Alanı haritasında 10 bin civarı galaksi vardı. Bu, ondan 80 kat daha büyük bir harita.

Haritayı etkileşimli bir şekilde incelemek, evrenin derinliklerine göz atmak ve hatta evrenin başlangıç zamanlarına kadar uzanmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Yakınlaştırarak uzayın derinliklerine göz atabiliyorsunuz.

Evrenin bebekliğine bakış atmamızı sağlıyor

*Haritada yer alan galaksilerden bazıları. Bu galaksiler, 3 milyar yıldan 10 milyar yıl öncesine kadar uzanıyor.

Araştırmacılar, amaçlarının daha önce yapılmış her şeyi aşan fiziksel ölçekte bir derin uzay alanı inşa etmek olduğunu belirtti. Haritanın, 13,8 milyar yıl önceki Büyük Patlama’nın sonrasında yaşananları anlamak için önemli bir adım olduğunu da belirttiler. Zaten JWST’nin ana amaçlarından biri evrenin kökenini ve geçmişini anlamaya yardımcı olmaktı. “Kozmik Şafak” olarak adlandırılan o dönemi gözlemlemek çok uzak ve sönük olması nedeniyle çok zor. Güçlü çözünürlük ve kızılötesi yeteneklere sahip JWST de o döneme bir bakış atmamızı sağlıyor.

Başta da söylediğimiz gibi bu harita bütün evren değil, bir köşesini içeriyor. Araştırmacıların söylediğine göre 7,5 dolunaylık bir alanı kaplıyormuş. Evrenin daha bebek sayabileceğimiz milyarlarca yıl öncesi dönemlerine göz atmamızı sağlamasıyla çok önemli bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Yapılacak araştırmalardan çıkacak verileri heyecanla bekliyor olacağız.