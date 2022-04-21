Mars Uydusuyla Gerçekleşen Güneş Tutulması Videosu

Şubat 2021'de Mars'a iniş yapan Perseverance uzay aracı, Mars'tan etkileyici bir video daha paylaştı. Video, Mars'ın uydusu Phobos'un Güneş'in önünden geçtiği anları gösterdi.

NASA’nın Temmuz 2020’de fırlattığı ve 18 Şubat 2021’de Mars’a indirdiği Perseverance aracı, bugüne kadar Mars’tan pek çok etkileyici görüntü paylaştı. Fakat Perseverance’nin çektiği ve NASA’nın yeni yayımladığı bir video, tüm bu etkileyici görüntüleri bir kenara atmanıza neden olacak türdendi.

Uzay aracı, Mars’ın patates şeklindeki ayı Phobos’un Güneş’in önünden geçişini, yani Mars’taki bir Güneş tutulmasını kameraya almayı başardı. Uzay aracındaki yüksek kaliteli Mastcam-Z kamera sistemiyle çekilen video, daha sonrasında olabilecek en yüksek şekilde yakınlaştırıldı ve en yüksek kare hızıyla sunuldu. Ortaya çıkan o video şu şekildeydi:

Mars'ın patates şeklindeki uydusu Phobos, Güneş'in önünden geçiyor

Yukarıda gördüğümüz Güneş tutulması, Dünya takvimiyle 2 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşti. Yaklaşık 40 saniye süren tutulmada Perseverance’nin doğrudan Güneş’i çekmesini sağlayan şey ise yine üzerinde bulunan özel solar filtreleriydi. Bu filtreler sayesinde Perseverance, kameralarını doğrudan Güneş’e yansıtabiliyor ve hatta Güneş’in bazı detaylarını bile ortaya çıkarabiliyor.

Güneş’in önünden geçtiğini gördüğümüz, uydumuz Ay’dan 157 kat daha küçük olan Phobos, aslında ilk kez bu şekilde görüntülenmedi. Phobos’un tutulması, geçtiğimiz 18 yıl boyunca Spirit ve Oppurtunity araçlarıyla 2004 yılında ilk kez gözlemlenmiş, 2019 yılında da Curiosity tarafından ilk kez videoya alınmıştı.