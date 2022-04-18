Rus Kozmonotların Uzay Yürüyüşü Canlı Yayınlandı [Video]

Rus kozmonotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun Rus segmentindeki yeni bir robot kolu etkinleştirmek için bir uzay yürüyüşüne çıktı. Uzay yürüyüşü NASA’nın sitesi üzerinden canlı bir şekilde yayınlanmaya devam ediyor.

İki Rus kozmonot Oleg Artemyev ve Denis Matveev, yeni bir robot kolu etkinleştirmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışında bir uzay yürüyüşüne çıktı. Kozmonotların görevi yaklaşık altı saattir devam ediyor. Uzay yürüyüşü, NASA'nın web sitesinde canlı olarak yayınlanıyor ve olayın videosu Uluslararası Uzay İstasyonu’nun resmi Twitter hesabında paylaşıldı.

Uzay yürüyüşü sırasında Rus kozmonotlar, 11,3 metre uzunluğundaki robotik kol için bir kontrol paneli kurdular ve bağladılar, ardından kolun koruyucu kapaklarını çıkardılar ve Nauka modülünün dışına da bir tırabzan taktılar. Çalışmalarına devam eden kozmonotlar, işlemlerini tamamlamak üzereler.

Rus kozmonotların uzay yürüyüşü canlı yayınlanıyor

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Videoda kırmızı çizgili Rus Orlan uzay giysisi içindeki kozmonot Artemyev, mavi çizgili uzay giysisi içerisindeki kozmonot Matveev. Bu görev, Matveev'in ilk uzay yürüyüşü ve kıdemli Artemyev'in dördüncü uzay yürüyüşü oldu.

Kozmonotların görevi olan bu robotik kol, diğer astronot ve kozmonotlara yardımcı olmak ve gelecekte uzay istasyonunun Rus segmentinin dışına taşınması gereken herhangi bir eşyayı taşımak için kullanılacak. Bu görev, uzay istasyonunun dışındaki dördüncü uzay yürüyüşü oldu ve yörüngedeki laboratuvarın montajı, bakımı ve yükseltilmesi için toplamda 249. yürüyüş oldu.

Aynı kozmonotlar 28 Nisan tarihinde bir uzay yürüyüşüne daha çıkacaklar ve bu sefer robotik kolu korumak için kullanılan termal battaniyeleri kaldıracaklar. Matveev ve Artemyev ayrıca robotik kolun eklemlerini esnetecek, kısıtlamaları serbest bırakacak ve kıskaç kabiliyetini test edecek.

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