NASA'nın Perseverance aracı, Mars yüzeyinde bir zamanlar mikroskobik yaşamın var olduğuna dair izler bulmuş olabilir.

NASA'nın Perseverance aracı, kızıl gezegen Mars'ın yüzeyinde bulunan kaya ve toprak örneklerini incelemeye devam ediyor. Aracın incelemeyi yeni tamamladığı bir kaya parçası, bir gün tarih kitaplarında "Dünya dışı yaşamın ilk kanıtı" olarak geçme potansiyeline sahip.

Aslında NASA'nın yaptığı açıklama, dünya dışı yaşamın kesin olarak keşfedildiği anlamına gelmiyor. Ajansın perşembe günü duyurduğu üzere antik mikrobiyal aktivitelerden kaynaklanabilecek özelliklere sahip bir taş örneği keşfedildiği anlamına geliyor. Bilim insanları, kesin bir şey söylemeden önce taşın gezegenimize getirilip incelenmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Üç kritik özelliğe sahip

Cheyava Falls olarak adlandırılan kayanın üç kritik özelliği bulunuyor. Bu özelliklerden ilki, kayada kalsiyum sülfattan kaynaklanan beyaz damarların bulunması. Bu damarlar, bir zamanlar bu kayadan su geçtiğinin kanıtı. İkinci olarak da kaya, organik bileşikler için yapılan testte pozitif sonuç verdi ki bu da bildiğimiz hâliyle karbon bazlı yapı taşlarından kaynaklanır. Üçüncü olarak da kaya üzerinde, kimyasal reaksiyonlarla ilişkilendirilen küçük "leopar lekeleri" bulunuyor. Bu da mikrobiyal yaşama işaret ediyor.

Ancak hem organik malzeme hem de leopar lekeleri biyolojik olmayan süreçlerden kaynaklanmış olabilir. Bu yüzden bilim insanlarının örneği daha yakından incelemek için Dünya'ya getirmesi gerekiyor. Zira Perseverance aracı, üzerindeki donanımı kullanarak öğrenebileceği her şeyi öğrenmiş durumda.