Mars'a Her Yıl Kaç Meteor Düştüğü Açıklandı

NASA'nın Mars aracı, sarsıntı kayıtlarından yola çıkarak gezegene düşen meteor sayısını açıkladı.

NASA'dan bir grup araştırmacı, Mars görevinde kullanılan InSight aracının topladığı verileri inceleyerek gezegen yüzeyindeki aktiviteleri ortaya çıkardı. Bu çalışmaya göre kızıl gezegenin yüzeyine her yıl, 8 metre ve üzerinde çapa sahip kraterler oluşturan 280 ile 360 arası değişen sayıda meteor düşüyor.

Bilim insanları, Mars ve diğer gezegenlerdeki meteorit çarpma verilerini kullanarak Güneş Sistemi'nde yer alan diğer gök cisimlerinin yaşını tahmin ediyorlar. Zira daha eski gezegenler, daha genç olanlara kıyasla daha fazla çarpma kraterine ev sahipliği yapıyor. Elbette bu noktada gök cisminin boyutları, yörüngesi ve atmosferi gibi etmenler de önemli rol oynuyor ancak genel olarak çarpma sayısı, gök cisminin yaşıyla birlikte artıyor.

Sır perdesi InSight ile aralanıyor

Gökbilimciler, Mars'taki küçük kriterlerin mevcut çarpma oranını uydu görüntülemeleriyle tahmin ediyor ancak bu yöntem, kamera çözünürlüğü ve toz örtüsü gibi etmenlerden dolayı kısıtlı bir kullanıma sahip. InSight misyonu esnasında elde edilen veriler ise araştırmacıların bu tahminleri iyileştirmelerini sağlayabilir. Ekip, çok yüksek frekanslı Mars depremlerinin nedeninin meteor çarpmaları olduğunu ortaya çıkardı.

ETH Zürich’ten Profesör Géraldine Zenhäusern, bu oranın sadece yörünge görüntülerinden tahmin edilen sayıdan beş kat daha yüksek olduğunu ve sismolojinin çarpma oranlarını ölçmek için mükemmel bir araç olduğunu söyledi. Elde edilen veriler, uydu görüntüleriyle uyumlu olup gezegen yaşını tahmin etmede yeni bir yöntem sunuyor.

Araştırma Nature Astronomy'de yayımlandı.