Bilim insanları, Syntrichia caninervis cinsi yosunların Mars'a uyum sağlayabileceğini düşünüyor.

İnsanlığın uzun vadeli amaçları arasında Mars'ta bitki yetiştirmek ve kızıl gezegeni insan yaşamına uygun hâle getirmek bulunuyor. Çinli bilim insanları, Mars benzeri koşullara dayanabilen Syntrichia caninervis cinsi yosunların Mars'ta hayatta kalabileceğini düşünüyor.

Syntrichia caninervis cinsi yosunlar Antarktika ve Mojave Çölü gibi bölgelerde yaşayabiliyor. Bu yosunun özelliği ise yüksek radyasyon, aşırı soğuk gibi Mars benzeri koşullara dayanabilmesi. Araştırma sonuçlarına göre bu yosun, -196 derecede bile yaşayabiliyor.

Henüz yol uzun

Ekip, Syntrichia caninervis bitkilerini ilk önce beş yıl boyunca -80 derecede 5 yıl boyunca sakladı. Sonrasında da -196 derecede bitkileri 30 gün boyunca beklettiler. Bitkilerin çözündüklerinde yeniden eski hâllerine döndükleri gözlemlendi. Önceden kurutulan bitkiler daha çabuk eski hâllerine döndü.

Dünyanın yüzeyi bir zamanlar yaşam için oldukça elverişsizdi. Bu durum, yosunlar, karayosunları ve ciğerotlarında bulunan briyofitler adlı organizma grubu için engel olmamıştı. Dünyadaki yaşam böylece okyanuslardan çıkıp karalara yayılmıştı.

Karadaki yaşamın öncüsü olan bu yapıların başarısı, kaya üzerinden sızan veya akan besinleri kullanma ve sindirme yeteneklerine, aynı zamanda diğer canlıları toza dönüştürebilecek son derece düşmanca koşullarda hayatta kalma kabiliyetlerine bağlıydı. Bu bitkiler yayıldıkça topraklar oluşumunu sağladılar ve bu da diğer daha dayanıksız türlerin yavaş yavaş karaya yayılmalarını sağladı.

Araştırma the Innovation'da yayımlandı.