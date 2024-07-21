Curiosity Aracı Mars'ta Kazara Önemli Bir Keşifte Bulundu

NASA'nın Mars yüzey aracı Curiosity, üstünden geçerken parçaladığı taşın içinde saf sülfür kristalleri buldu.

Kızıl gezegen Mars yüzeyinde çalışmalarına devam eden Curiosity yüzey aracı, bir kayanın üzerinden geçtiğinde kayanın parçalanmasına neden oldu. Parçalanan kayayı analiz ettiğinde ise beklenmedik bir keşfe imza attı: Kayanın içerisinde saf sülfürden oluşmuş kristaller bulunuyordu.

Daha önce Mars'ta sülfür içeren bileşikler bulunsa da ilk defa sülfür saf hâlde bulundu. NASA'ya göre saf sülfür kristalleri sadece belirli şartlar altında oluşuyor ve dahası, bölgenin geçmişinde bu kristallerin oluşumu sağlayabilecek bir olay bulunmuyor.

"Orada olmaması gerek"

Gediz Vallis Kanalı olarak bilinen bölgede inceleme yapan araç, bölgede bulunan taşlardan birini 30 Mayıs'ta parçaladı. Sonrasında örnekleri inceleyen araçtan gelen bilgiler, saf sülfürün varlığını ortaya çıkardı. Curiosity'nin projede görevli bilim insanlarından Ashwin Vasavada, saf sülfürden oluşan taşlarla dolu bir bölge bulmanın çölde vaha bulmak gibi olduğunu söyleyerek, "Orada olmaması gerek, o yüzden şimdi bu durumu açıklamamız gerekiyor. Garip ve beklenmedik şeyler bulmak gezegen keşiflerini çok heyecan verici hâle getiriyor." ifadesini kullandı.

Projede görevli olan ekip, sarı kristalleri gördükten sonra Curiosity'nin robotik kolunda yer alan kamerayı kullanarak yapıları yakından inceledi. Sonrasında da yüzey aracı, yakınlardaki başka bir kayadan örnek aldı. Aracın üzerinde bulunan, kayaların ve toprağın yapısını analiz edebilmeyi sağlayan araçtan gelen veriler, NASA'nın Alfa Parçacık X-Işını Spektometresi ile yapılan incelemeler ile de doğrulandı.