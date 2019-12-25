Mars'a Gidişi Hızlandırabilecek Yeni Motor Teknolojileri

Dünya'dan Mars'a ve diğer uzak gezegenlere düzenli yolculuklar yapacaksak yeni tür motorlara ihtiyacımız olabilir. Mühendisler, Güneş Sistemi'ni daha kısa sürede geçmemize yardımcı olabilecek devrim niteliğinde yeni teknolojiler araştırıyorlar.

Mars ve Dünya'nın Güneş'i çevresindeki yörüngeleri nedeniyle, aralarındaki mesafe 54.6 milyon km ile 401 milyon km arasında değişiyor. İki gezegen birbirine yaklaştığında Mars görevleri başlatılıyor ve yaklaşmalar sırasında, kimyasal roketler kullanarak Mars'a ulaşmak yaklaşık 9 ay sürüyor.

Bu süre, seyahat etmek için uzun bir zaman. Ancak ABD uzay ajansı NASA da dahil olmak üzere çeşitli kurumlara bağlı mühendisler, Mars'a giden yolda daha hızlı yöntemler geliştirmek için endüstriyel ortaklarla birlikte çalışıyorlar. İşte üzerinde çalışılan teknolojilerden bazıları:

Güneş enerjisi sistemi

Güneş enerjisi, insanlı görevler öncesinde Mars'a kargo göndermek için kullanılabilir. NASA'nın Uzay Teknolojisi Görev Müdürlüğü başmühendisi Dr. Jeff Sheehy'e göre güneş enerjisi kullanılarak gönderilen kargo araçlarındaki ekipman ve malzemeler, kimyasal roketler kullanarak gönderilen astronotları gittikleri yerde hazır bekliyor olacak.

Güneş enerjisinin artıları ve eksileri var. Uzayda çok daha az yakıta ihtiyaç duyuluyor ve bu yüzden uzay aracı daha hafif hale geliyor. Ancak aracınızın oraya ulaşması da daha uzun sürer.

Nükleer termal elektrik sistemi

Bir diğer fikir, Dünya'dan kalkmak ve Mars'a inmek için kimyasal roketler kullanmak. Ancak yolculuğun orta safhalarında bazı mühendisler, nükleer termal elektrik iletimi denilen bir teknoloji kullanmayı öneriyorlar.

Nükleer termal elektrikli rokette, küçük bir nükleer reaktör sıvı hidrojeni ısıtıyor. Elementin gaz halindeki formu iticilerde genişleyerek dışarı çıkıyor ve roketi itiyor. Teknolojinin Mars'a yolculuk süresini 30-60 gün kısaltarak, mürettebatın daha az radyasyona maruz kalmasını sağlayacağı öngörülüyor.

Elektrikli iyon itişi

Başka bir fikir de elektrikli iyon itişi. Bu sistem, elektriği kullanıp iyonları (yüklü atomları veya molekülleri) hızlandırarak itme kuvveti oluşturuyor. İyon itimi halihazırda uzaydaki uydulara güç sağlamak için kullanılıyor. Fakat sadece düşük bir itiş üretiyorlar ve bu nedenle düşük bir ivmeye sahipler. Ancak zamanla, yüksek hızlara ulaşabilirler.

Mühendisler bir itici maddeyi iyonize etmek ve ısıtmak için radyo dalgalarını ve ardından ortaya çıkan parçacıkları hızlandırmak için manyetik alan kullanan Vasimr adı verilen bir itici türü üzerinde çalıştığını söylüyor. Vasimr, standart bir iyon motorundan çok daha fazla itme gücü üretecek şekilde tasarlandı. Gereken elektrik farklı şekillerde üretilebilir. Ancak insanları Mars'a göndermek için ekip bir nükleer reaktör kullanmak istiyor. Vasimr daha küçük yükler için güneş enerjisi kullanıyor.

Her ne kadar yeni teknolojiler ilginç olsa da, deneyimli uzay şirketleri Lockheed Martin ve Boeing, sıvı kimyasal roketlerin Mars'a yönelik herhangi bir insan görevinin temel taşı olması gerektiğini düşünüyor. Lockheed Martin, Mars'a ulaşmamız gereken teknolojiye sahip olduğumuzu ve kimyasal roketlerin tüm Apollo görevlerinde çalışan kanıtlanmış bir teknoloji olduğunu söylüyor.