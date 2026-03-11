Tümü Webekno
Mart 2026 Ford Fiyat Listesi: Üretimi Biten 2025 Model Focus'a Zam Geldi!

Ford'un mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi resmen açıklandı. Firma bu ay sadece Focus'a zam yapmayı tercih etti. Diğer modellerin fiyatı değişmedi.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'de sevilen markalar arasında yer alan Ford, mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini nihayet açıkladı. Markadan bu ay dikkat çeken bir hamle geldi. Yeni otomobillerinin fiyatına dokunmayan Ford, artık üretimi bile olmayan 2025 model Focus'a zam yaptı.

Peki Ford'un açıkladığı Mart 2026 fiyat listesi, ne durumda? Gelin hep birlikte bakalım.

Ford araba fiyatları - Mart 2026

Model Şubat Başlangıç Fiyatı Mart Başlangıç Fiyatı
Kuga 2.660.500 TL 2.660.500 TL
Focus * 2.539.500 TL 2.590.100 TL
Puma 2.009.300 TL 2.009.300 TL
Puma GEN-E 2.015.200 TL 2.015.200 TL
  • 2025 model yılı olarak satışı devam ediyor.

Kuga fiyatları - Mart 2026

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat
1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli Titanium, Otomatik 2.660.500 TL
1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli Active X, Otomatik 3.026.300 TL
1.5L EcoBoost 186PS, Benzinli ST-Line X, Otomatik 3.305.300 TL

2026 Ford Kuga, Ford'un popüler kompakt SUV modeli olarak biliniyor. Keskin hatlara sahip dış görünümü ve büyük dokunmatik ekranlı gelişmiş dijital kokpitiyle modern bir kullanıcı deneyimi sunan otomobil, geniş iç hacmi ve konforlu sürüş özellikleriyle hem şehir içi hem de uzun yolculuklar için ideal bir aile aracı olmaya devam ediyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleriyle de donatılan Ford Kuga, konforu, teknolojisi ve çok yönlülüğüyle ailelerin ve aktif yaşam tarzına sahip bireylerin ihtiyaçlarına cevap veren iddialı bir SUV olarak konumlanıyor.

Focus fiyatları - Mart 2026

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat
1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Sedan - Yeni Titanium Stil, Otomatik 2.590.100 TL
1.5L EcoBlue 115PS, Dizel Sedan - Yeni Titanium X, Otomatik 2.722.700 TL

Ford Focus, kompakt hatchback, sedan ve station wagon segmentinde dinamik sürüş özellikleri ve pratikliğiyle öne çıkmaya devam ediyor. Yenilenen dış tasarımı, daha modern ve keskin hatlarla markanın güncel estetiğini yansıtırken, iç mekanda gelişmiş dijital kokpit ve daha büyük, kullanıcı dostu dokunmatik ekran dikkat çekiyor. Focus, konforlu ve kaliteli iç mekanı, ergonomik düzenlemeleriyle günlük kullanımda ve uzun yolculuklarda rahat bir deneyim sunuyor.

Puma fiyatları - Mart 2026

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat
1.0L EcoBoost 125PS, Hibrit Titanium, Otomatik 2.009.300 TL
1.0L EcoBoost 155PS, Benzinli ST-Line X, Otomatik 2.202.600 TL

2026 Puma, Ford'un popüler kompakt SUV modelinin güncellenmiş versiyonu olarak daha keskin bir tasarımla ve gelişmiş teknolojilerle dikkat çekiyor. Yenilenen dış görünümüyle daha modern ve dinamik bir duruş sergileyen Puma, özellikle genç ve şehirli kullanıcılara hitap ediyor. İç mekanda, büyüyen dijital gösterge paneli ve daha geniş multimedya ekranıyla teknolojik ve kullanıcı dostu bir kokpit sunuluyor. Pratikliği ve geniş bagaj alanı ile öne çıkan Puma, şehir içi kullanımlarda manevra kabiliyetini korurken, günlük ihtiyaçlar için yeterli alanı sunuyor.

Puma GEN-E fiyatları - Mart 2026

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat
123 kW, Elektrikli Premium, Otomatik 2.015.200 TL

Ford Puma Gen E, Ford'un popüler kompakt SUV modelinin tamamen elektrikli versiyonu olarak öne çıkıyor. Yeniden tasarlanmış dış görünümüyle daha aerodinamik ve modern bir estetiğe sahip olan Puma Gen E, iç mekanda tamamen dijital ve minimalist bir kokpit sunuyor. Genişletilmiş dokunmatik ekranlar ve sezgisel kontrollerle yüksek teknolojili ve kullanıcı dostu bir deneyim vadediyor. Çevre dostu yaklaşımı ve düşük yürütme maliyetleriyle 2026 Ford Puma Gen E, kompakt boyutlu, şık tasarımlı ve tamamen elektrikli bir SUV arayan şehirli kullanıcılar için cazip bir seçenek olarak konumlanıyor.

