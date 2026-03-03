Tümü Webekno
[Mart 2026] Toplam Değeri 2 Bin TL'yi Aşan 6 Oyun Game Pass'ten Kaldırılıyor

Her ay onlarca oyunu satın almadan oynama imkânı sunan Game Pass'in kütüphanesinden bu ay kaldırılacak oyunlar belli oldu. Bu listedeki oyunları yakında oynamak için satın almanız gerekecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Aylık abonelik sistemiyle oyuncuları yüzlerce oyunla buluşturan Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Bugün ise bu ay Game Pass kütüphanesine veda edecek oyunlar açıklanmış durumda.

Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ayın sonunda da toplam değeri binlerce TL'ye ulaşan oyunlar, Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. Xbox tarafından yapılan açıklamada bu ay toplamda 6 oyuna veda edeceğimizi görüyoruz. Eğer hâlâ oynamadıysanız, aşağıdaki oyunları Game Pass kütüphanesinde iken oynamanızı tavsiye ediyoruz.

Xbox Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar

2

Oyun Fiyat
Bratz: Rhythm & Style 1.530 TL
Enter the Gungeon 42,50 TL
F1 23 Satışta değil
He Is Coming 499 TL
Lightyear Frontier 625 TL
Mythwrecked: Ambrosia Island 71,25 TL

Yukarıda görmüş olduğunuz oyunların tamamı Mart ayı içerisinde Game Pass kütüphanesine veda etmiş olacak. Eğer hâlihazırda Game Pass aboneliğiniz bulunuyorsa ve daha sonra satın almayı düşünmüyorsanız bu oyunları oynamak için 16 Mart tarihine kadar vaktiniz var.

