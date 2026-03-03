Mart 2026 Kia Fiyat Listesi: Picanto'ya İndirim Geldi!

Kia'nın ay boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi belli oldu. Marka bu ay Picanto'ya indirim yaptı. Ayrıca Sportage modelinde zam var. EV3 ve Sorento da artık 2026 model olarak alınabiliyor. İşte detaylar...

Güney Koreli otomotiv şirketi Kia, mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı. Marka bu ay pek çok modelin fiyatına dokunmadı. Ancak Picanto'da fena sayılmayacak bir indirim var. Sportage ise 50 bin TL kadar zamlandı.

Peki Kia'nın sıfır araba fiyatları ne oldu? İşte Kia'nın Mart 2026 güncel fiyat listesi... Fiyatların resmî web sitesinden alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.

Kia fiyatları - Mart 2026

Model Şubat Başlangıç Fiyatı Mart Başlangıç Fiyatı Picanto 1.435.000 TL 1.335.000 TL Yeni Stonic 1.999.000 TL 1.999.000 TL EV3 * 2.095.000 TL 2.405.000 TL Ceed HB 2.070.000 TL 2.070.000 TL XCeed * 1.840.000 TL 1.840.000 TL Yeni Sportage * 1.999.000 TL 2.049.000 TL Sorento * 5.990.000 TL 6.190.000 TL EV6 3.500.000 TL 3.500.000 TL EV9 6.360.000 TL 6.360.000 TL

2026 model olarak satışta olan otomobil.

Picanto fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0L 68 PS, Benzinli Cool, AMT 1.335.000 TL

2025 Kia Picanto, şehir içi kullanım için tasarlanmış ekonomik ve pratik bir A segment hatchback'tir. 63 PS'lik 1.0 veya 79 PS'lik 1.2 litrelik motoruyla çevik bir sürüş sunan otomobil, düşük yakıt tüketimine sahip. İç mekânda 8 inç multimedya ekran, kablosuz bağlantı ve kompakt ama kullanışlı 255 litrelik bagaj hacmi bulunur. Picanto, özellikle de genç tüketicilerin ilgisini çeken modellerden bir tanesi.

Yeni Stonic fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0L 100 PS, Benzinli Cool, Otomatik (DCT) 1.999.000 TL

Kia'nın şehir içi kullanımda çok sevilen kompakt crossover modeli olan Stonic, 100 PS gücündeki 1.0 litrelik motoruyla yakıt cimrisi modellerden bir tanesi. DCT şanzımanla eşleştirilen otomatik vitesli otomobil, 352 litrelik bagaj hacmi ile eşyası çok olan tüketicileri de yarı yolda bırakmayacak türden.

EV3 fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 150 kW, Elektrikli Prestige Standard Range, Otomatik 2.405.000 TL

2025 yılında dünyada yılın otomobili seçilen Kia EV3, gerek tasarımı gerek teknik özellikleri ile enfes bir otomobil. Ülkemizde sadece 150 kW kapasiteli elektrikli motor ile satılan EV3, 772 kilometreye kadar varan menzili ile özellikle de şehir içi kullanımda çok büyük avantaj sağlıyor. İç mekânda hem oldukça geniş hem de sade bir tasarım sunan otomobil, piyasada satın alınabilecek en etkileyici otomobillerin başında geliyor.

Ceed HB fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L 140 PS DCT, Benzinli Elegance, Otomatik 2.070.000 TL

2025 Kia Ceed HB, C segmentinde yer alan, sportif tasarımı ve dengeli yapısıyla öne çıkan bir hatchback. 140 PS’lik 1.5 litre turbo motoru, manuel veya 7 ileri DCT şanzımanla birlikte hem şehir hem uzun yolda akıcı bir sürüş sunan Kia Ceed HB, 5.6 l/100 km yakıt tüketimiyle de hiç fena bir model değil. İç mekânda geniş kokpit, 10" multimedya ekran, dijital gösterge ve kablosuz bağlantı özellikleri bulunan otomobil, performans, ekonomi ve konforu bir arada sunan, çok yönlü ve güvenilir bir aile otomobili olarak dikkat çekiyor.

XCeed fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0L 115 DCT, Hibrit Cool, Otomatik 1.840.000 TL 1.5L 150 PS DCT, Benzinli Elegance, Otomatik 2.170.000 TL

2026 Kia XCeed, markanın şık tasarımı ve dengeli yapısıyla öne çıkan C segment crossover modeli. Geniş dijital ekranları, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip gibi modern donanımlara sahip olan XCeed, kullanıcıları tarafından çok sevilen bir otomobil. Türkiye'de sadece 140 PS gücündeki 1.5 litrelik motorla satılan XCeed, sadece Kia'nın eski tasarım diline sahip olması nedeniyle eleştirilebilir.

Yeni Sportage fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6L 150 PS, Hibrit Live, Otomatik (DCT) 2.049.000 TL 1.6L 150 PS, Hibrit Cool, Otomatik (DCT) 2.387.000 TL 1.6L 150 PS, Hibrit Elegance, Otomatik (DCT) 2.895.000 TL 1.6L 150 PS, Hibrit Prestige, Otomatik (DCT) 3.160.000 TL 1.6L 150 PS, Hibrit GT-Line, Otomatik (DCT) 3.400.000 TL

2026 Kia Sportage, modern tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla öne çıkan bir SUV. Hibrit versiyonu hem güçlü hem de ekonomik sürüş sağlarken, iç mekânda bulunan geniş dijital ekranlar, sürüş destek sistemleri, ferah yaşam alanı ve 587 litrelik büyük bagaj hacmi ile aileler için oldukça kullanışlıdır. Bu arada; Prestige donanım paketinde 4x4 seçeneğinin opsiyon olarak sunulduğunu da belirtelim.

Sorento fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.6L 215 PS 4X4, Hibrit Prestige Smart, Otomatik 6.190.000 TL 1.6L 215 PS 4X4, Hibrit (7 koltuklu) Prestige Smart, Otomatik 6.330.000 TL

Kia Sorento, firmanın amiral gemisi kategorisinde yer alan dev SUV modeli olarak karşımıza çıkıyor. 215 PS gücündeki hibrit motor seçeneği ile dikkat çeken Sorento, ihtiyaç duyulması hâlinde 7 koltuklu olarak da satın alınabiliyor. Kia'nın son teknolojilerine sahip olan Sorento, geniş aileler için oldukça ideal.

EV6 fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 125 kW, Elektrikli Elegance Standard Range, Otomatik 3.500.000 TL

Pek çok kişi için Kia'nın bugüne kadar ürettiği en yakışıklı otomobil olarak kayıtlara geçen EV6, gövdeye gömülü kapı kolları, ön ve arka aydınlatmalarındaki şık tasarımı ile kendine has bir havayla geliyor. 644 kilometreye ulaşan menzili 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor olması gibi özellikleri de Kia EV6'yı öne çıkan hususlar arasında yer alıyor.

EV9 fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 149 kW 4x2, Elektrikli (7 Koltuklu) Prestige, Otomatik 6.360.000 TL 283 kW 4x4, Elektrikli (6 Koltuklu) GT-Line, Otomatik 7.630.000 TL 283 kW 4x4, Elektrikli (7 Koltuklu) GT-Line, Otomatik 7.630.000 TL

Kia EV9, üç sıralı yapısıyla geniş ailelere hitap eden, tamamen elektrikli bir SUV. 500 kilometre civarı menzili ve ultra yüksek performansı, Kia EV9'u rakiplerinden daha ilginç bir noktaya taşıyor. 5 metreden biraz daha uzun olan Kia EV9, dışarıdan bakıldığı zaman da sınırları zorlayan ve hatta şeritlere sığmayacak yapısı ile efsaneler arasına girecek bir otomobil.