Mart 2026 Nissan Fiyat Listesi: Tüm Modeller Zamlandı!

Nissan'ın mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatları belli oldu. Marka bu ay Türkiye'de sattığı 3 otomobile de zam yaptı. Peki sıfır kilometre Nissan fiyatları nasıl değişti? İşte detaylar...

Qashqai modeli ile Türkiye'deki otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakmayı başaran Nissan, Mart 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay Türkiye'de sattığı tüm otomobillerine zam yaptı.

Peki Nissan otomobillerin fiyatı ne kadar? Bu haberimizde, Nissan'ın mart ayı boyunca geçerli olacak sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Nissan'dan alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.

Nissan araba fiyatları - Mart 2026

Model Şubat Başlangıç Fiyatı Mart Başlangıç Fiyatı Qashqai 2.249.000 TL 2.595.600 TL Juke 1.649.600 TL 1.735.200 TL X-Trail * 4.329.700 TL 4.550.600 TL

2025 model yılı olarak satışı devam eden model.

Qashqai fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Designpack, Otomatik 2.595.600 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Skypack, Otomatik 3.013.500 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Skypack 4x4, Otomatik 3.493.200 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Platinum, Otomatik 3.594.900 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Platinum 4x4, Otomatik 3.710.500 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Platinum Premium, Otomatik 3.739.500 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Platinum Premium 4x4, Otomatik 3.854.900 TL e-POWER, Elektrikli Skypack, Otomatik 3.612.900 TL e-POWER, Elektrikli N-Design, Otomatik 3.737.700 TL e-POWER, Elektrikli Platinum, Otomatik 4.062.000 TL e-POWER, Elektrikli Platinum Premium, Otomatik 4.201.800 TL

Piyasanın en çok sevilen C-SUV segmentindeki otomobillerinden olan Qashqai, samurai esintili ızgarası ve ince LED farlarıyla oldukça şık görünüyor. İç mekânda büyük dijital ekran, kablosuz bağlantı ve 360 derece kamera gibi özellikler sunan otomobil, 1.3 litrelik mild-hibrit ünitenin yanı sıra e-POWER seçeneğine de sahip. Konforlu ve dengeli sürüş özellikleri, kapsamlı güvenlik sistemleri ve uzun garanti avantajıyla Qashqai, aileler ve şehir kullanıcıları için güçlü bir SUV alternatifi olarak öne çıkıyor.

Juke fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Tekna, Manuel 1.735.200 TL 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Tekna, Otomatik 2.130.500 TL 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Platinum, Otomatik 2.223.700 TL 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli N-Design, Otomatik 2.350.800 TL 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli N-Sport, Otomatik 2.350.800 TL 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Platinum Premium, Otomatik 2.569.800 TL

Nissan Juke, kompakt boyutları ve karakteristik tasarımıyla öne çıkan eğlenceli bir B-SUV. 1.0 litrelik turbo benzinli motoru ile aşırı yüksek performans sunmuyor olsa da üzmeyen Juke, çevik performansı ve nispeten uygun yakıt tüketimi ile öne çıkıyor. Büyük multimedya ekranı, bağlantı özellikleri ve gelişmiş sürüş destek sistemlerinin yer aldığı otomobil, 422 litrelik bagaj hacmi ve ferah iç alanıyla günlük kullanıma da ideal.

X-Trail fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 VC-T 163 PS, Hibrit Platinum, Otomatik 4.550.600 TL 1.5 VC-T 163 PS, Hibrit Platinum Premium, Otomatik 5.022.400 TL

Nissan X-Trail, geniş iç hacmi ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkan bir aile SUV'u. 1.5 litrelik mild-hibrit motorla satılan otomobil, zorlu arazi koşullarında da hiç fena değil. İç mekânda büyük dijital ekranlar, head-up display ve 360 derece kamera gibi donanımlar yer alırken; yaklaşık 560 litrelik bagaj hacmiyle oldukça kullanışlı bir otomobil.