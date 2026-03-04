Mart 2026 Volvo Fiyat Listesi: XC90, Dudak Uçuklatan Fiyatıyla Yeniden Satışta!

Volvo'nun mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatları belli oldu. Firma bu ay pek çok modele zam yaptı. Ayrıca XC90 yeniden satışa sunulmuş durumda.

Türkiye'de oldukça sevilen otomobil markalarından Volvo, mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay sadece EX30'un fiyatına dokunmadı. Diğer tüm modeller zamlandı. Ayrıca XC90, yeniden Türkiye'de.

Peki Volvo'nun sıfır araba fiyatları ne durumda? Şimdi sizlere, Volvo Mart 2026 güncel fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu fiyatların Volvo'nun resmî internet sitesinden alındığını ve her ay düzenli olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

Volvo araba fiyatları - Mart 2026

Model Şubat Başlangıç Fiyatı Mart Başlangıç Fiyatı EX30 2.441.758 TL 2.441.758 TL EX40 3.933.820 TL 4.325.909 TL EC40 4.020.576 TL 4.417.977 TL V60 5.489.241 TL 5.970.434 TL XC60 6.717.287 TL 7.306.556 TL XC90 - 11.145.259 TL

EX30 fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 150 kW (204 hp), Elektrikli Single Motor Extended Range, Ultra 2.441.758 TL 315 kW (428 hp), Elektrikli Twin Motor Ultra, Otomatik 3.758.204 TL 315 kW (428 hp), Elektrikli Twin Motor Ultra (Cross Country), Otomatik 3.908.443 TL

Volvo EX30, markanın en küçük tam elektrikli SUV’u olarak öne çıkıyor ve şehir içi kullanıma uygun kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de satışa sunulan Single Motor Extended Range versiyonu 204 beygir güç ve 476 km’ye kadar menzil sunarken, çift motorlu Twin Motor Performance seçeneği 428 beygir gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 3,6 saniyede tamamlıyor. 69 kWh batarya kapasitesi, modern Google tabanlı bilgi-eğlence sistemi, 12,3 inç dikey ekran, kablosuz güncellemeler ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılan EX30, ayrıca geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş sürdürülebilir iç tasarımıyla da çevreci yaklaşımı destekliyor.

EC40 fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 150 kW (204 hp), Elektrikli Single Motor Extended Range Ultra, Otomatik 4.417.977 TL 150 kW (204 hp), Elektrikli Single Motor Extended Range Ultra Black Edition, Otomatik 4.557.756 TL 300 kW (408 hp), Elektrikli Twin Motor Ultra, Otomatik 5.338.163 TL

Volvo EC40, Volvo’nun coupe-SUV tarzında tasarlanmış kompakt tam elektrikli aracıdır; 2024’te Volvo’nun “Recharge” isimlendirme stratejisi değişikliğiyle C40 Recharge’ın yerini almıştır. Bu model, çift motorlu versiyonunda yaklaşık 408 beygir güç ve 660 Nm tork sunarken, WLTP ölçümüne göre yaklaşık 420 km menzile ulaşabiliyor. 0-100 km/s hızlanması yaklaşık 4,7 saniye civarında gerçekleşiyor ve maksimum hızı 180 km/s ile sınırlandırılmış durumda. İç mekânda sürdürülebilir malzemeler, gelişmiş bilgi-eğlence sistemi ve modern güvenlik teknolojileri yer alırken, arka kısmındaki alçalan tavan çizgisi arka yolcu baş mesafesinde ve yükleme hacminde küçük fedakârlıklar yaptırabiliyor.

EX40 fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 150 kW (204 hp), Elektrikli Single Motor Extended Range Ultra, Otomatik 4.325.909 TL 150 kW (204 hp), Elektrikli Single Motor Extended Range Ultra Black Edition, Otomatik 4.465.688 TL 300 kW (408 hp), Elektrikli Twin Motor Ultra, Otomatik 5.408.944 TL

Volvo EX40, Volvo’nun tamamen elektrikli SUV’larının “EX” adlı serisine dâhil edilmiş kompakt segment aracıdır ve XC40 Recharge’ın yerine geçer niteliktedir. Tek motorlu versiyonu 248 beygir güce sahipken, çift motorlu versiyonda tüm tekerlek sürüşü (AWD) ve 402 beygir güce kadar çıkabilir. Şarj performansında 10-80 % için yaklaşık 26–28 dakika gibi süreler ifade ediliyor. Menzili, kullanılan batarya ve sürüş koşullarına bağlı olarak maksimum yaklaşık 418 km’ye kadar ulaşabiliyor. İç mekânda ise çok yönlü bagaj hacmi, modern bilgi-eğlence sistemi ve konfor donanımları dikkat çekiyor.

V60 fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0L 197 HP, Hibrit (Benzin) B4 FWD Plus Dark, Otomatik 5.970.434 TL

Volvo V60, dinamik ve işlevsel bir **station wagon **olarak dikkat çekiyor; plug-in hibrit ve benzinli motor seçenekleriyle geliyor ve özellikle T8 Polestar Engineered versiyonuyla 455 beygir gücüne kadar çıkabiliyor. Hem şehir hem uzun yol kullanımında güçlü performans ve verimlilik sunan V60, aynı zamanda Volvo’nun sağlam güvenlik teknolojileri, modern iç tasarımı ve çevreci yaklaşımla harmanlanmış lüks detaylarıyla öne çıkıyor.

XC60 fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı B5 AWD, Hibrit Plus Bright, Otomatik 7.306.556 TL B5 AWD, Hibrit Plus Dark, Otomatik 7.306.556 TL B5 AWD, Hibrit Ultra Bright, Otomatik 7.587.376 TL B5 AWD, Hibrit Ultra Dark, Otomatik 7.587.376 TL B5 AWD, Hibrit Black Edition Plus, Otomatik 7.715.612 TL B5 AWD, Hibrit Black Edition Ultra, Otomatik 8.041.883 TL T8 AWD, Fişli Hibrit Plus Bright, Otomatik 7.981.823 TL T8 AWD, Fişli Hibrit Plus Dark, Otomatik 7.981.823 TL T8 AWD, Fişli Hibrit Ultra Bright, Otomatik 8.262.644 TL T8 AWD, Fişli Hibrit Ultra Dark, Otomatik 8.262.644 TL T8 AWD, Fişli Hibrit Plus Black Edition, Otomatik 8.390.880 TL T8 AWD, Fişli Hibrit Ultra Black Edition, Otomatik 8.717.151 TL T8 AWD, Fişli Hibrit Polestar Engineered, Otomatik 9.207.370 TL

Volvo XC60 hem lüks hem pratik SUV segmentinde dikkat çeken bir seçenek; 48 V mild-hibrit destekli 2.0 litre turbo benzinli motorla sunulan model, yaklaşık 250 beygir güce kadar çıkabiliyor. Sekiz ileri otomatik şanzıman ve isteğe bağlı dört çeker (AWD) sistemiyle donatılan XC60, 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 6,5 saniye gibi bir sürede tamamlayabiliyor. Ayrıca 2025 model yılında yapılan makyaj ile ön ızgara deseni güncellenmiş, arka LED lambalarda duman efekti eklenmiş ve bilgi-eğlence sistemi 11,2 inçlik daha büyük bir ekranla yenilenmiştir. Bu özelliklerle XC60, performans, teknoloji ve konforu dengeli biçimde sunan bir SUV modeli olmaya devam ediyor.

XC90 fiyatları - Mart 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat XC90 B5 AWD, Hibrit Plus Bright, Otomatik 11.145.259 TL XC90 B5 AWD, Hibrit Plus Dark, Otomatik 11.145.259 TL XC90 B5 AWD, Hibrit Ultra Bright, Otomatik 11.478.023 TL XC90 B5 AWD, Hibrit Ultra Dark, Otomatik 11.478.023 TL XC90 B5 AWD, Hibrit Black Edition Plus, Otomatik 11.374.135 TL XC90 B5 AWD, Hibrit Black Edition Ultra, Otomatik 11.706.900 TL XC90 Recharge, T8 AWD, Hibrit Plus Bright, Otomatik 11.820.526 TL XC90 Recharge, T8 AWD, Hibrit Plus Dark, Otomatik 11.820.526 TL XC90 Recharge, T8 AWD, Hibrit Ultra Bright, Otomatik 12.153.291 TL XC90 Recharge, T8 AWD, Hibrit Ultra Dark, Otomatik 12.153.291 TL XC90 Recharge, T8 AWD, Hibrit Black Edition Plus, Otomatik 12.049.403 TL XC90 Recharge, T8 AWD, Hibrit Black Edition Ultra, Otomatik 12.382.167 TL

Volvo XC90, lüks segmentte öne çıkan büyük SUV’lardan biridir. Standart versiyonları** 2.0 litre dört silindirli benzinli motorlarla **gelir ve ve daha güçlü T8 plug-in hybrid versiyonunda toplamda yaklaşık 455 beygir güç üretebilir. Aracın şasesi sekiz ileri otomatik şanzımanla eşleştirilmiş olup dört çeker (AWD) sistemiyle donatılmıştır. İç mekânda kaliteli malzemeler, ileri teknoloji bilgi-eğlence sistemleri, çok sayıda sürücü yardım sistemi ve geniş kabin alanı sunulurken; 7 kişiye kadar oturma kapasitesiyle aileler için ideal bir seçenek olmayı sürdürüyor.