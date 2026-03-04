Mart 2026 Volvo Fiyat Listesi: XC90, Dudak Uçuklatan Fiyatıyla Yeniden Satışta!

Türkiye'de oldukça sevilen otomobil markalarından Volvo, mart ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay sadece EX30'un fiyatına dokunmadı. Diğer tüm modeller zamlandı. Ayrıca XC90, yeniden Türkiye'de.
Peki Volvo'nun sıfır araba fiyatları ne durumda? Şimdi sizlere, Volvo Mart 2026 güncel fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu fiyatların Volvo'nun resmî internet sitesinden alındığını ve her ay düzenli olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.
Volvo araba fiyatları - Mart 2026
|Model
|Şubat Başlangıç Fiyatı
|Mart Başlangıç Fiyatı
|EX30
|2.441.758 TL
|2.441.758 TL
|EX40
|3.933.820 TL
|4.325.909 TL
|EC40
|4.020.576 TL
|4.417.977 TL
|V60
|5.489.241 TL
|5.970.434 TL
|XC60
|6.717.287 TL
|7.306.556 TL
|XC90
|-
|11.145.259 TL
EX30 fiyatları - Mart 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|150 kW (204 hp), Elektrikli
|Single Motor Extended Range, Ultra
|2.441.758 TL
|315 kW (428 hp), Elektrikli
|Twin Motor Ultra, Otomatik
|3.758.204 TL
|315 kW (428 hp), Elektrikli
|Twin Motor Ultra (Cross Country), Otomatik
|3.908.443 TL
Volvo EX30, markanın en küçük tam elektrikli SUV’u olarak öne çıkıyor ve şehir içi kullanıma uygun kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de satışa sunulan Single Motor Extended Range versiyonu 204 beygir güç ve 476 km’ye kadar menzil sunarken, çift motorlu Twin Motor Performance seçeneği 428 beygir gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 3,6 saniyede tamamlıyor. 69 kWh batarya kapasitesi, modern Google tabanlı bilgi-eğlence sistemi, 12,3 inç dikey ekran, kablosuz güncellemeler ve gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılan EX30, ayrıca geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş sürdürülebilir iç tasarımıyla da çevreci yaklaşımı destekliyor.
EC40 fiyatları - Mart 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|150 kW (204 hp), Elektrikli
|Single Motor Extended Range Ultra, Otomatik
|4.417.977 TL
|150 kW (204 hp), Elektrikli
|Single Motor Extended Range Ultra Black Edition, Otomatik
|4.557.756 TL
|300 kW (408 hp), Elektrikli
|Twin Motor Ultra, Otomatik
|5.338.163 TL
Volvo EC40, Volvo’nun coupe-SUV tarzında tasarlanmış kompakt tam elektrikli aracıdır; 2024’te Volvo’nun “Recharge” isimlendirme stratejisi değişikliğiyle C40 Recharge’ın yerini almıştır. Bu model, çift motorlu versiyonunda yaklaşık 408 beygir güç ve 660 Nm tork sunarken, WLTP ölçümüne göre yaklaşık 420 km menzile ulaşabiliyor. 0-100 km/s hızlanması yaklaşık 4,7 saniye civarında gerçekleşiyor ve maksimum hızı 180 km/s ile sınırlandırılmış durumda. İç mekânda sürdürülebilir malzemeler, gelişmiş bilgi-eğlence sistemi ve modern güvenlik teknolojileri yer alırken, arka kısmındaki alçalan tavan çizgisi arka yolcu baş mesafesinde ve yükleme hacminde küçük fedakârlıklar yaptırabiliyor.
EX40 fiyatları - Mart 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|150 kW (204 hp), Elektrikli
|Single Motor Extended Range Ultra, Otomatik
|4.325.909 TL
|150 kW (204 hp), Elektrikli
|Single Motor Extended Range Ultra Black Edition, Otomatik
|4.465.688 TL
|300 kW (408 hp), Elektrikli
|Twin Motor Ultra, Otomatik
|5.408.944 TL
Volvo EX40, Volvo’nun tamamen elektrikli SUV’larının “EX” adlı serisine dâhil edilmiş kompakt segment aracıdır ve XC40 Recharge’ın yerine geçer niteliktedir. Tek motorlu versiyonu 248 beygir güce sahipken, çift motorlu versiyonda tüm tekerlek sürüşü (AWD) ve 402 beygir güce kadar çıkabilir. Şarj performansında 10-80 % için yaklaşık 26–28 dakika gibi süreler ifade ediliyor. Menzili, kullanılan batarya ve sürüş koşullarına bağlı olarak maksimum yaklaşık 418 km’ye kadar ulaşabiliyor. İç mekânda ise çok yönlü bagaj hacmi, modern bilgi-eğlence sistemi ve konfor donanımları dikkat çekiyor.
V60 fiyatları - Mart 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0L 197 HP, Hibrit (Benzin)
|B4 FWD Plus Dark, Otomatik
|5.970.434 TL
Volvo V60, dinamik ve işlevsel bir **station wagon **olarak dikkat çekiyor; plug-in hibrit ve benzinli motor seçenekleriyle geliyor ve özellikle T8 Polestar Engineered versiyonuyla 455 beygir gücüne kadar çıkabiliyor. Hem şehir hem uzun yol kullanımında güçlü performans ve verimlilik sunan V60, aynı zamanda Volvo’nun sağlam güvenlik teknolojileri, modern iç tasarımı ve çevreci yaklaşımla harmanlanmış lüks detaylarıyla öne çıkıyor.
XC60 fiyatları - Mart 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|B5 AWD, Hibrit
|Plus Bright, Otomatik
|7.306.556 TL
|B5 AWD, Hibrit
|Plus Dark, Otomatik
|7.306.556 TL
|B5 AWD, Hibrit
|Ultra Bright, Otomatik
|7.587.376 TL
|B5 AWD, Hibrit
|Ultra Dark, Otomatik
|7.587.376 TL
|B5 AWD, Hibrit
|Black Edition Plus, Otomatik
|7.715.612 TL
|B5 AWD, Hibrit
|Black Edition Ultra, Otomatik
|8.041.883 TL
|T8 AWD, Fişli Hibrit
|Plus Bright, Otomatik
|7.981.823 TL
|T8 AWD, Fişli Hibrit
|Plus Dark, Otomatik
|7.981.823 TL
|T8 AWD, Fişli Hibrit
|Ultra Bright, Otomatik
|8.262.644 TL
|T8 AWD, Fişli Hibrit
|Ultra Dark, Otomatik
|8.262.644 TL
|T8 AWD, Fişli Hibrit
|Plus Black Edition, Otomatik
|8.390.880 TL
|T8 AWD, Fişli Hibrit
|Ultra Black Edition, Otomatik
|8.717.151 TL
|T8 AWD, Fişli Hibrit
|Polestar Engineered, Otomatik
|9.207.370 TL
Volvo XC60 hem lüks hem pratik SUV segmentinde dikkat çeken bir seçenek; 48 V mild-hibrit destekli 2.0 litre turbo benzinli motorla sunulan model, yaklaşık 250 beygir güce kadar çıkabiliyor. Sekiz ileri otomatik şanzıman ve isteğe bağlı dört çeker (AWD) sistemiyle donatılan XC60, 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 6,5 saniye gibi bir sürede tamamlayabiliyor. Ayrıca 2025 model yılında yapılan makyaj ile ön ızgara deseni güncellenmiş, arka LED lambalarda duman efekti eklenmiş ve bilgi-eğlence sistemi 11,2 inçlik daha büyük bir ekranla yenilenmiştir. Bu özelliklerle XC60, performans, teknoloji ve konforu dengeli biçimde sunan bir SUV modeli olmaya devam ediyor.
XC90 fiyatları - Mart 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|XC90 B5 AWD, Hibrit
|Plus Bright, Otomatik
|11.145.259 TL
|XC90 B5 AWD, Hibrit
|Plus Dark, Otomatik
|11.145.259 TL
|XC90 B5 AWD, Hibrit
|Ultra Bright, Otomatik
|11.478.023 TL
|XC90 B5 AWD, Hibrit
|Ultra Dark, Otomatik
|11.478.023 TL
|XC90 B5 AWD, Hibrit
|Black Edition Plus, Otomatik
|11.374.135 TL
|XC90 B5 AWD, Hibrit
|Black Edition Ultra, Otomatik
|11.706.900 TL
|XC90 Recharge, T8 AWD, Hibrit
|Plus Bright, Otomatik
|11.820.526 TL
|XC90 Recharge, T8 AWD, Hibrit
|Plus Dark, Otomatik
|11.820.526 TL
|XC90 Recharge, T8 AWD, Hibrit
|Ultra Bright, Otomatik
|12.153.291 TL
|XC90 Recharge, T8 AWD, Hibrit
|Ultra Dark, Otomatik
|12.153.291 TL
|XC90 Recharge, T8 AWD, Hibrit
|Black Edition Plus, Otomatik
|12.049.403 TL
|XC90 Recharge, T8 AWD, Hibrit
|Black Edition Ultra, Otomatik
|12.382.167 TL
Volvo XC90, lüks segmentte öne çıkan büyük SUV’lardan biridir. Standart versiyonları** 2.0 litre dört silindirli benzinli motorlarla **gelir ve ve daha güçlü T8 plug-in hybrid versiyonunda toplamda yaklaşık 455 beygir güç üretebilir. Aracın şasesi sekiz ileri otomatik şanzımanla eşleştirilmiş olup dört çeker (AWD) sistemiyle donatılmıştır. İç mekânda kaliteli malzemeler, ileri teknoloji bilgi-eğlence sistemleri, çok sayıda sürücü yardım sistemi ve geniş kabin alanı sunulurken; 7 kişiye kadar oturma kapasitesiyle aileler için ideal bir seçenek olmayı sürdürüyor.