Mart Ayının En İyi Orta Segment Telefonları Açıklandı

Telefonların performanslarını ölçen AnTuTu, geçtiğimiz ay en iyi performans gösteren ilk 10 telefonu içeren bir liste paylaştı. Listenin zirvesinde yine Redmi Note 8 Pro yer aldı.

Akıllı telefon sektöründe günümüzde o kadar fazla isim bulunuyor ki neredeyse her hafta yeni bir telefonun piyasaya sürüldüğünü duyuyoruz. Bu telefonların bazıları piyasada ismini başarıyla duyururken bazıları maalesef sönüp gidiyor. Elbette bu duruma kullanıcıların telefon seçimleri neden oluyor.

Kullanıcılar telefon seçerken alacakları ürünün hem yüksek özellikli hem de düşük fiyatlı olmasını isterler. Tabii günümüzde en yüksek özelliklere sahip telefonlar herkes tarafından alınamıyor ancak fiyat/performans konusunda en bilindik cihazlar, gün içinde rahat bir kullanım sağlayan ve fiyatıyla ilgi çeken orta segment akıllı telefonlar arasında bulunuyor. Peki geçtiğimiz ay hangi orta segment telefon performans konusunda zirvede yer aldı?

Mart ayının en iyi 10 orta segment telefonu:

Akıllı telefonların performanslarını ölçen AnTuTu, geçtiğimiz ayın en iyi performanslı 10 akıllı telefonunu açıkladı. AnTuTu’nun hazırladığı liste, AnTuTu Benchmark V8’den elde edilen sonuçlara göre yapıldı. Listenin 1 Mart ile 31 Mart tarihleri arasındaki ölçümlere göre düzenlendiğini ve 1.000’den fazla cihazın yarıştığını ekleyelim.

AnTuTu tarafından yayınlanan grafikte uzun süredir orta segmentin kralı olarak nitelendirilen Redmi Note 8 Pro, yine performans konusunda zirvede yer aldı. Yani 2019’un ağustos ayından bu yana çıkan ve orta segmentte yer alan hiçbir akıllı telefon, Redmi Note 8 Pro’nun performansına yetişemedi.

Redmi Note 8 Pro’nun ardından gelen isimler de yine fiyat performans konusunda zirvede yer alan Xiaomi’den oldu. Xiaomi’nin Mi Note 10 Pro akıllı telefonu, listenin ikinci sırasında yer alırken Mi 9T, üçüncü sırada yer aldı. Listenin dördüncü sırasına Samsung’un yeni A serisi telefonu Samsung Galaxy A71, beşinci sırasına da Realme X2 geldi. Listenin devamı Xiaomi Mi Note 10, Samsung Galaxy A80, Realme Q, Realme XT ve Xiaomi Mi 9 SE şeklinde oldu.