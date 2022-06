Doctor Strange in the Multiverse of Madness, bugün itibarıyla tüm dünyada Disney+'ta yayınlandı. Peki, film henüz Disney+ Türkiye'de yer almadı. Bu durum, önümüzdeki dönemde vizyona girecek diğer Marvel filmleri ve hatta vizyona girecek tüm filmler için de geçerli olacak. Peki Türkiye'de filmler neden vizyona girdikten kısa süre sonra platformlarda yayınlanmıyor?

Günümüzde bazı ülkelerde vizyona giren sinema filmleri, üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra dijital platformlarda da yerini alıyor. Bunun son örneği de bugün Disney+ kütüphanesinde yerini alan Doctor Strange in the Multiverse of Madness oldu. Fakat film, ülkemizde Disney+ kütüphanesine giriş yapamadı. Peki bunun nedeni ne?

Marvel Sinematik Evreni’nin sinemada gördüğümüz son filmi olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 6 Mayıs’ta vizyona girmişti. Film, ülkemizde de aynı tarihte vizyona girmesine rağmen Disney+ Türkiye’de bugün yer alamamasının nedeni ise bir yürütmeliğe dayanıyor.

Filmler neden hemen dijital platformlara gelmiyor?

22 Ekim 2019 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan ve yürürlüğe giren ‘Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi Ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’, ülkemizdeki sinema sektörüne bazı yeni kurallar sundu. Bu kurallardan birisi de vizyona giren filmlerin ne kadar süre sonra dijital platformlarda ücretli ya da ücretsiz olarak yayınlanabileceğiyle ilgiliydi.

Yönetmeliğin ‘Değerlendirme ve Sınıflandırma ile İşaret ve İbareler’ bölümü altında yer alan 10. maddenin ikinci fıkrası, bu durumu net bir şekilde açıklıyor:

“Sinema salonlarında ilk kez ticari dolaşıma girecek değerlendirme ve sınıflandırması yapılmış sinema filmleri, gösterime girdiği tarihten itibaren ücretli yayın yapılan kablo, uydu, karasal, internet ve diğer ortamlarda beş ay geçmeden, ücretsiz yayın yapılan uydu, karasal, internet ve diğer ortamlarda altı ay geçmeden ticari amaçla yayınlanamaz veya umuma iletilemez.”

Daha net bir şekilde özetlemek gerekirse sinema salonlarında vizyona giren filmler, gösterim tarihinden en az 5 ay sonra ücretli platformlarda, en az 6 ay sonra da ücretsiz platformlarda yayınlanabiliyor. Bu madde, Doctor Strange in the Multiverse of Madness dahil tüm filmlerin vizyon tarihinden 5 ay önce dijital platformlarda yayınlanmasını engelliyor. Dolayısı ile de vizyona yeni giren pek çok film, tüm dünyada vizyona girdikten birkaç hafta sonra dijital platformların kütüphanelerinde yer almaya başlarken; Türkiye'de en az 5 ay beklemek durumunda olacaklar.

Yasadaki 5 aylık engelden yola çıkarak Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın Türkiye'de 6 Ekim 2022 itibarıyla Disney Plus kütüphanesinde olacağını tahmin edebiliriz.

