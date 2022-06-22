JustWatch, 14 Haziran'da ülkemizde hizmet vermeye başlayan Disney+'ta geçtiğimiz haftanın en çok izlenen yapımlarını paylaştı. Filmler listesinin ilk sırasında 2016'da vizyona giren Doctor Strange yer aldı.

14 Haziran’da ülkemizde de hizmet vermeye başlayan ve büyük bir popülerlik kazanan Disney+, binlerce film, dizi ve belgeselden oluşan kütüphanesiyle abonelerine hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye orijinal yapımlarının ve efsanevi Disney yapımlarının da yer aldığı platform, her geçen gün de kütüphanesini genişletiyor.

Peki, Disney+’ta en çok izlenen dizi ve filmler hangileri? İşte bu sorunun cevabı, JustWatch tarafından hazırlanan ve bir haftalık süreyi kapsayan listeyle verildi. Gelin, 14 - 20 Haziran haftasında Disney+’ta en çok izlenen dizi ve filmlere bakalım.

Disney+’ta en çok izlenen filmler

Doctor Strange Asfaltın Kralları Son Düello Fransız Postası Ölü Ozanlar Derneği Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri Siyah Kuğu Aladdin Aslan Kral Altıncı His

Disney+’ta en çok izlenen diziler:

The Walking Dead Obi-Wan Kenobi Family Guy How I Met Your Father American Horror Story Moon Knight How I Met Your Mother Ms. Marvel The Kardashians Modern Family

Filmler:

Marvel’ın Strange’ini tanıdığımız ilk filmi: Doctor Strange

Tür: Aksiyon, Macera

Aksiyon, Macera IMDb: 7,5

7,5 Rotten Tomatoes: %86

%86 Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams

Otomotiv dünyasının en büyük çekişmesi: Asfaltın Kralları

Tür: Aksiyon, Biyografi

Aksiyon, Biyografi IMDb: 8,1

8,1 Rotten Tomatoes: %98

%98 Oyuncular: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal

Eski iki yakın arkadaşın ölümüne mücadelesi: Son Düello

Tür: Dram, Aksiyon

Dram, Aksiyon IMDb: 7,4

7,4 Rotten Tomatoes: %81

%81 Oyuncular: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer

1950’li yılların gazeteciliğine yakından bakış: Fransız Postası

Tür: Dram, Komedi

Dram, Komedi IMDb: 7,2

7,2 Rotten Tomatoes: %76

%76 Oyuncular: Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton

Bir öğretmenin neler başarabileceğini gösteren klasik: Ölü Ozanlar Derneği

Tür: Dram, Komedi

Dram, Komedi IMDb: 8,1

8,1 Rotten Tomatoes: %92

%92 Oyuncular: Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke

Bir annenin kızının katilini bulma serüveni: Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri

Tür: Suç, Dram

Suç, Dram IMDb: 8,1

8,1 Rotten Tomatoes: %87

%87 Oyuncular: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell

Büyük rekabetin dostluğa dönüştüğü klasik: Siyah Kuğu

Tür: Dram, Gerilim

Dram, Gerilim IMDb: 8,0

8,0 Rotten Tomatoes: %84

%84 Oyuncular: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel

Sihirli lambanın son filmi: Aladdin

Tür: Macera, Komedi

Macera, Komedi IMDb: 6,9

6,9 Rotten Tomatoes: %94

%94 Oyuncular: Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott

Sinema dünyasının klasik yapımı yeniden uyarlandı: Aslan Kral

Tür: Animasyon, Macera, Dram

Animasyon, Macera, Dram IMDb: 6,8

6,8 Rotten Tomatoes: %88

%88 Oyuncular: Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor

‘Sürpriz sonların’ öncüsü: Altıncı His

Tür: Dram, Gizem

Dram, Gizem IMDb: 8,2

8,2 Rotten Tomatoes: %90

%90 Oyuncular: Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collette

Diziler:

Zombileri tüm dünyayla buluşturan dizi: The Walking Dead

Tür: Dram, Korku, Gerilim

Dram, Korku, Gerilim IMDb: 8,2

8,2 Rotten Tomatoes: %78

%78 Oyuncular: Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride

Star Wars evreninin boşluğunu dolduran yapım: Obi-Wan Kenobi

Tür: Aksiyon, Macera

Aksiyon, Macera IMDb: 7,2

7,2 Rotten Tomatoes: %62

%62 Oyuncular: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram

Yılların bitiremediği yetişkin çizgi dizisi: Family Guy

Tür: Komedi

Komedi IMDb: 8,2

8,2 Rotten Tomatoes: %63

%63 Oyuncular: Seth MacFarlane, Alex Borstein, Seth Green, Mila Kunis

Efsane dizinin farklı bir hali: How I Met Your Father

Tür: Komedi

Komedi IMDb: 5,4

5,4 Rotten Tomatoes: %52

%52 Oyuncular: Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa

Korkunç karakterlerin hikâyelerini konu alan American Horror Story

Tür: Dram, Korku

Dram, Korku IMDb: 8,0

8,0 Rotten Tomatoes: %70

%70 Oyuncular: Angela Bassett, Sarah Paulson, Kathy Bates

Marvel’ın çizgi romandan taşıdığı son karakter: Moon Knight

Tür: Aksiyon, Macera

Aksiyon, Macera IMDb: 7,4

7,4 Rotten Tomatoes: %91

%91 Oyuncular: Oscar Isaac, May Calamawy, Ethan Hawke

Sitcom türünün efsanesi: How I Met Your Mother

Tür: Komedi

Komedi IMDb: 8,3

8,3 Rotten Tomatoes: %84

%84 Oyuncular: Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders

Süper kahramanlara hayran olup sonradan süper kahraman olan karakter: Ms. Marvel

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Aksiyon, Macera, Komedi IMDb: 6,1

6,1 Rotten Tomatoes: %83

%83 Oyuncular: Iman Vellani, Matt Lintz, Zenobia Shroff

En ünlü ailenin kendi TV şovu: The Kardashians

Tür: Dram, Reality-TV

Dram, Reality-TV IMDb: 4,6

4,6 Rotten Tomatoes: %27

%27 Oyuncular: Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian

Sitcom’un en güncel efsanesi: Modern Family

Tür: Komedi

Komedi IMDb: 8,5

8,5 Rotten Tomatoes: %89

%89 Oyuncular: Ed O'Neill, Sofia Vergara, Julie Bowen

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