14 Haziran’da ülkemizde de hizmet vermeye başlayan ve büyük bir popülerlik kazanan Disney+, binlerce film, dizi ve belgeselden oluşan kütüphanesiyle abonelerine hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye orijinal yapımlarının ve efsanevi Disney yapımlarının da yer aldığı platform, her geçen gün de kütüphanesini genişletiyor.
Peki, Disney+’ta en çok izlenen dizi ve filmler hangileri? İşte bu sorunun cevabı, JustWatch tarafından hazırlanan ve bir haftalık süreyi kapsayan listeyle verildi. Gelin, 14 - 20 Haziran haftasında Disney+’ta en çok izlenen dizi ve filmlere bakalım.
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Disney+’ta en çok izlenen filmler
- Doctor Strange
- Asfaltın Kralları
- Son Düello
- Fransız Postası
- Ölü Ozanlar Derneği
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Siyah Kuğu
- Aladdin
- Aslan Kral
- Altıncı His
Disney+’ta en çok izlenen diziler:
- The Walking Dead
- Obi-Wan Kenobi
- Family Guy
- How I Met Your Father
- American Horror Story
- Moon Knight
- How I Met Your Mother
- Ms. Marvel
- The Kardashians
- Modern Family
Filmler:
Marvel’ın Strange’ini tanıdığımız ilk filmi: Doctor Strange
- Tür: Aksiyon, Macera
- IMDb: 7,5
- Rotten Tomatoes: %86
- Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams
Otomotiv dünyasının en büyük çekişmesi: Asfaltın Kralları
- Tür: Aksiyon, Biyografi
- IMDb: 8,1
- Rotten Tomatoes: %98
- Oyuncular: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal
Eski iki yakın arkadaşın ölümüne mücadelesi: Son Düello
1950’li yılların gazeteciliğine yakından bakış: Fransız Postası
- Tür: Dram, Komedi
- IMDb: 7,2
- Rotten Tomatoes: %76
- Oyuncular: Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton
Bir öğretmenin neler başarabileceğini gösteren klasik: Ölü Ozanlar Derneği
- Tür: Dram, Komedi
- IMDb: 8,1
- Rotten Tomatoes: %92
- Oyuncular: Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke
Bir annenin kızının katilini bulma serüveni: Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Tür: Suç, Dram
- IMDb: 8,1
- Rotten Tomatoes: %87
- Oyuncular: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell
Büyük rekabetin dostluğa dönüştüğü klasik: Siyah Kuğu
- Tür: Dram, Gerilim
- IMDb: 8,0
- Rotten Tomatoes: %84
- Oyuncular: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel
Sihirli lambanın son filmi: Aladdin
Sinema dünyasının klasik yapımı yeniden uyarlandı: Aslan Kral
- Tür: Animasyon, Macera, Dram
- IMDb: 6,8
- Rotten Tomatoes: %88
- Oyuncular: Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor
‘Sürpriz sonların’ öncüsü: Altıncı His
- Tür: Dram, Gizem
- IMDb: 8,2
- Rotten Tomatoes: %90
- Oyuncular: Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collette
Diziler:
Zombileri tüm dünyayla buluşturan dizi: The Walking Dead
- Tür: Dram, Korku, Gerilim
- IMDb: 8,2
- Rotten Tomatoes: %78
- Oyuncular: Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride
Star Wars evreninin boşluğunu dolduran yapım: Obi-Wan Kenobi
- Tür: Aksiyon, Macera
- IMDb: 7,2
- Rotten Tomatoes: %62
- Oyuncular: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram
Yılların bitiremediği yetişkin çizgi dizisi: Family Guy
- Tür: Komedi
- IMDb: 8,2
- Rotten Tomatoes: %63
- Oyuncular: Seth MacFarlane, Alex Borstein, Seth Green, Mila Kunis
Efsane dizinin farklı bir hali: How I Met Your Father
- Tür: Komedi
- IMDb: 5,4
- Rotten Tomatoes: %52
- Oyuncular: Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa
Korkunç karakterlerin hikâyelerini konu alan American Horror Story
- Tür: Dram, Korku
- IMDb: 8,0
- Rotten Tomatoes: %70
- Oyuncular: Angela Bassett, Sarah Paulson, Kathy Bates
Marvel’ın çizgi romandan taşıdığı son karakter: Moon Knight
- Tür: Aksiyon, Macera
- IMDb: 7,4
- Rotten Tomatoes: %91
- Oyuncular: Oscar Isaac, May Calamawy, Ethan Hawke
Sitcom türünün efsanesi: How I Met Your Mother
Süper kahramanlara hayran olup sonradan süper kahraman olan karakter: Ms. Marvel
- Tür: Aksiyon, Macera, Komedi
- IMDb: 6,1
- Rotten Tomatoes: %83
- Oyuncular: Iman Vellani, Matt Lintz, Zenobia Shroff
En ünlü ailenin kendi TV şovu: The Kardashians
- Tür: Dram, Reality-TV
- IMDb: 4,6
- Rotten Tomatoes: %27
- Oyuncular: Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian
Sitcom’un en güncel efsanesi: Modern Family
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