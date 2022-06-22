Disney+'ın Türkiye'deki İlk Haftasında En Çok İzlenen Dizi ve Filmler Açıklandı

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JustWatch, 14 Haziran'da ülkemizde hizmet vermeye başlayan Disney+'ta geçtiğimiz haftanın en çok izlenen yapımlarını paylaştı. Filmler listesinin ilk sırasında 2016'da vizyona giren Doctor Strange yer aldı.

14 Haziran’da ülkemizde de hizmet vermeye başlayan ve büyük bir popülerlik kazanan Disney+, binlerce film, dizi ve belgeselden oluşan kütüphanesiyle abonelerine hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye orijinal yapımlarının ve efsanevi Disney yapımlarının da yer aldığı platform, her geçen gün de kütüphanesini genişletiyor.

Peki, Disney+’ta en çok izlenen dizi ve filmler hangileri? İşte bu sorunun cevabı, JustWatch tarafından hazırlanan ve bir haftalık süreyi kapsayan listeyle verildi. Gelin, 14 - 20 Haziran haftasında Disney+’ta en çok izlenen dizi ve filmlere bakalım.

Disney+’ta en çok izlenen filmler

disney+ en çok izlenenler

  1. Doctor Strange
  2. Asfaltın Kralları
  3. Son Düello
  4. Fransız Postası
  5. Ölü Ozanlar Derneği
  6. Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
  7. Siyah Kuğu
  8. Aladdin
  9. Aslan Kral
  10. Altıncı His

Disney+’ta en çok izlenen diziler:

disney+ en çok izlenenler

  1. The Walking Dead
  2. Obi-Wan Kenobi
  3. Family Guy
  4. How I Met Your Father
  5. American Horror Story
  6. Moon Knight
  7. How I Met Your Mother
  8. Ms. Marvel
  9. The Kardashians
  10. Modern Family

Filmler:

Marvel’ın Strange’ini tanıdığımız ilk filmi: Doctor Strange

  • Tür: Aksiyon, Macera
  • IMDb: 7,5
  • Rotten Tomatoes: %86
  • Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams

Otomotiv dünyasının en büyük çekişmesi: Asfaltın Kralları

  • Tür: Aksiyon, Biyografi
  • IMDb: 8,1
  • Rotten Tomatoes: %98
  • Oyuncular: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal

Eski iki yakın arkadaşın ölümüne mücadelesi: Son Düello

  • Tür: Dram, Aksiyon
  • IMDb: 7,4
  • Rotten Tomatoes: %81
  • Oyuncular: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer

1950’li yılların gazeteciliğine yakından bakış: Fransız Postası

  • Tür: Dram, Komedi
  • IMDb: 7,2
  • Rotten Tomatoes: %76
  • Oyuncular: Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton

Bir öğretmenin neler başarabileceğini gösteren klasik: Ölü Ozanlar Derneği

  • Tür: Dram, Komedi
  • IMDb: 8,1
  • Rotten Tomatoes: %92
  • Oyuncular: Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke

Bir annenin kızının katilini bulma serüveni: Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri

  • Tür: Suç, Dram
  • IMDb: 8,1
  • Rotten Tomatoes: %87
  • Oyuncular: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell

Büyük rekabetin dostluğa dönüştüğü klasik: Siyah Kuğu

  • Tür: Dram, Gerilim
  • IMDb: 8,0
  • Rotten Tomatoes: %84
  • Oyuncular: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel

Sihirli lambanın son filmi: Aladdin

  • Tür: Macera, Komedi
  • IMDb: 6,9
  • Rotten Tomatoes: %94
  • Oyuncular: Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott

Sinema dünyasının klasik yapımı yeniden uyarlandı: Aslan Kral

  • Tür: Animasyon, Macera, Dram
  • IMDb: 6,8
  • Rotten Tomatoes: %88
  • Oyuncular: Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor

‘Sürpriz sonların’ öncüsü: Altıncı His

  • Tür: Dram, Gizem
  • IMDb: 8,2
  • Rotten Tomatoes: %90
  • Oyuncular: Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collette

Diziler:

Zombileri tüm dünyayla buluşturan dizi: The Walking Dead

  • Tür: Dram, Korku, Gerilim
  • IMDb: 8,2
  • Rotten Tomatoes: %78
  • Oyuncular: Andrew Lincoln, Norman Reedus, Melissa McBride

Star Wars evreninin boşluğunu dolduran yapım: Obi-Wan Kenobi

  • Tür: Aksiyon, Macera
  • IMDb: 7,2
  • Rotten Tomatoes: %62
  • Oyuncular: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram

Yılların bitiremediği yetişkin çizgi dizisi: Family Guy

  • Tür: Komedi
  • IMDb: 8,2
  • Rotten Tomatoes: %63
  • Oyuncular: Seth MacFarlane, Alex Borstein, Seth Green, Mila Kunis

Efsane dizinin farklı bir hali: How I Met Your Father

  • Tür: Komedi
  • IMDb: 5,4
  • Rotten Tomatoes: %52
  • Oyuncular: Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa

Korkunç karakterlerin hikâyelerini konu alan American Horror Story

  • Tür: Dram, Korku
  • IMDb: 8,0
  • Rotten Tomatoes: %70
  • Oyuncular: Angela Bassett, Sarah Paulson, Kathy Bates

Marvel’ın çizgi romandan taşıdığı son karakter: Moon Knight

  • Tür: Aksiyon, Macera
  • IMDb: 7,4
  • Rotten Tomatoes: %91
  • Oyuncular: Oscar Isaac, May Calamawy, Ethan Hawke

Sitcom türünün efsanesi: How I Met Your Mother

  • Tür: Komedi
  • IMDb: 8,3
  • Rotten Tomatoes: %84
  • Oyuncular: Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders

Süper kahramanlara hayran olup sonradan süper kahraman olan karakter: Ms. Marvel

  • Tür: Aksiyon, Macera, Komedi
  • IMDb: 6,1
  • Rotten Tomatoes: %83
  • Oyuncular: Iman Vellani, Matt Lintz, Zenobia Shroff

En ünlü ailenin kendi TV şovu: The Kardashians

  • Tür: Dram, Reality-TV
  • IMDb: 4,6
  • Rotten Tomatoes: %27
  • Oyuncular: Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian

Sitcom’un en güncel efsanesi: Modern Family

  • Tür: Komedi
  • IMDb: 8,5
  • Rotten Tomatoes: %89
  • Oyuncular: Ed O'Neill, Sofia Vergara, Julie Bowen

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