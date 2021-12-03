Hawkeye Dizisinde Spider-Man'in Azılı Düşmanı Göründü: Onu Daredevil'dan da Tanıyorsunuz!

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Marvel'ın yayınladığı son dizisi Hawkeye'daki bazı detaylara bakılırsa evrene pek çok sürpriz karakter dahil oluyor. Üstelik biri göründü bile!

Marvel, Disney+'ta yayınladığı WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If dizileriyle iyi eleştiriler aldı. Son olarak Hawkeye dizisi yayınlandı ve ilk 3 bölümüne genel olarak olumlu tepkiler verildi.

Her ne kadar Clint Barton'ın hâlâ bir solo filmi hak ettiğini düşünsek de onu dizide bol bol görüyor olmamız belki de çok daha iyi oldu. Üstelik dizideki ipuçlarına bakılırsa çok sıkı bir kötü karakterle karşılaşacak.

Öncelikle, Hailee Steinfeld'ın canlandırdığı Kate Bishop hoş karakter. Çizgi romana sadık bir çizgide ilerliyor.

kate bishop

Kevin Feige'nin, bu karakteri canlandırması için düşündüğü ilk isimmiş ve Hailee de teklifi hemen kabul etmiş. Clint Barton ile çok da yakışıyorlar, uyumlu bir ikili olmuşlar.

Gelelim Daredevil mevzusuna. Netflix yapımı Marvel dizileri alelacele kaldırılınca karakterlerin akıbeti tam bir muammaya dönüşmüştü.

daredevil marvel

Sonra bir şekilde MCU'ya dahil edileceği dedikoduları dolaşmıştı ve artık gerçekten dahil olmak üzere olduklarını söyleyebiliriz.

Dizinin 2. bölümünde ortaya çıkan Echo karakteriyle birlikte Daredevil bağlantısı başlamış oldu.

hawkeye echo

Echo, Daredevil'ın azılı düşmanı Kingpin (Wilson Fisk)'in manevi kızı. Babası öldürülünce Kingpin tarafından yetiştiriliyor.

echo kingpin hawkeye

3. bölümde ise Echo'nun çocukluğunu gördüğümüz esnada takım elbiseli, iri yarı bir adam gelip Echo'nun yanağına dokunuyor. İşte Kingpin!

kingpin hawkeye

Ki Vincent D'Onofrio'nun Hawkeye'da oynadığına dair dedikodular çok öncesinden çıkmıştı. Hatta bu görüntülerin diziden sızdırıldığı iddia edildi.

hawkeye ve kingpin

Görüldüğü gibi çizgi romandaki haline daha çok benziyor. Yani daha korkutucu ve iri yarı. Hawkeye vs Kingpin kapışması görürsek Clint'in işi baya zor olacak.

Daredevil ve Spidey'in birlikte göründüğü bir fotoğraf da internette dolaşıyor. Bir sızıntı olabilir.

matt murdock spiderman

Matt Murdock, Peter'ın avukatlığını yapıyor olabilir; ki son yaşadıkları olaylar sonrasında Peter'ın bir avukata ihtiyacı oluyordu. (Tabii bu görsel bir photoshop da olabilir)

Hatta Kingpin'in kolunun göründüğü gibi No Way Home'un ilk fragmanında da birinin kolu görünmüştü ve "Matt Murdock olabilir" teorileri havada uçuşmuştu.

spiderman matt murdock daredevil

Yani 3 Spider-Man'e kötüler karşısında belki de Daredevil de yardım edecektir.

Dizinin New York'ta belli mekanlarda geçmesi de tesadüf olmayabilir. Bu otel, her iki dizide de kullanılıyor.

daredevil and hawkeye

Dizinin ilk sezonu 6 bölümden oluşuyor, kaldı 3 bölüm. Bakalım yakında vizyona girecek olan No Way Home ile nasıl bağlayacaklar. Merakla bekliyoruz...

marvel series
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