Sony Pictures’ın eski yöneticisi Amy Pascal, serinin geleceği hakkında heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Yeni filmlerin yolda olduğunu söyleyen Pascal, Sony - Marvel ortaklığı hakkında da konuştu.

Tom Holland, yakın zamanda Spider-Man rolünü geride bırakacağının sinyalini veren açıklamalarda bulunmuştu. Spider-Man’den sıkıldığını ifade eden 25 yaşındaki İngiliz oyuncu, bu açıklamaları nedeniyle Sony yöneticilerinin tepkisiyle karşılaşmıştı. Yeni bir açıklama ise bu ihtimali ortadan kaldırdı.

Yapımcı Amy Pascal, Tom Holland’ın etrafa ağ atarak oradan oraya zıplamayı bırakacağı tarihin yakın olmadığına işaret etti. Aynı zamanda Sony Pictures’ın eski yöneticisi olan Pascal, Holland’ın başrolü alacağı 3 filmin daha yolda olduğunu bildirdi.

Marvel - Sony ortaklığı devam edecek

Tom Holland’ın yukarıda bahsettiğimiz açıklamasının yanı sıra Disney ve Sony’nin ortaklığının ‘No Way Home’ filmiyle sona ermesi, Tom Holland’ın Spider-Man rolüne veda edeceğini düşündürmüştü. Zira ortaklığın sona ermesiyle Tom Holland’ın Disney’in Marvel sinematik evreninde bulunma ihtimali ortadan kalktı.

Ancak bu konuda yapılan yeni bir açıklama, yeni bir Spider-Man üçlemesinde yine Holland’ı göreceğimizi duyurmuş oldu. Fandango’ya konuşan yapımcı Amy Pascal, “Bu Marvel ile çekeceğimiz son Spider-Man filmi değil. Sıradaki Spider-Man filminin yapımına Tom Holland ve Marvel ile başlamaya hazırlanıyoruz. Planda 3 film var. Yani evet, Marvel ve Sony ortaklığı devam ettirecek.”

Yeni filmlerin neye benzeyeceği de, Tom Holland’ın bu konudaki yeni fikirleri de henüz bilinmiyor. Tabii ünlü oyuncunun fikirleri değişmemiş de olabilir. Bunu kendisinden gelecek sıradaki açıklamada öğrenebiliriz.